Евровидение-2014. Александр Рыбак о ТЕО: Он индивидуален, не подстраивается под формат, у него свои правила

Новости Беларуси. В ночь с четверга на пятницу в одном из столичных клубов медийные персоны Беларуси собрались на «Мальчишкник к ТЕО». И повод – вовсе не свадьба артиста.

«Мальчишник» так называемая пре-пати международного песенного конкурса «Евровидение». Проводить ТЕО в Копенгаген пришли артисты, телеведущие, представители прессы и поклонники.

Гости пели песни и дарили ТЕО подарки.

Пожалуй, самые креативные и вместе с тем полезные презенты преподнесли подопечные продюсерского центра «Спамаш».

Так, певица Алена Ланская, представительница Беларуси на прошлом «Евровидении», подарила заграничный шоколад, чтобы ТЕО смог восстановить прежний вес – напомним, к «Евровидению» молодой человек похудел на 10 килограммов! – и термос – на случай форс-мажорной ситуации.

Певица Дария презентовала артисту икону Николая Чудотворца и… телескопическую вилку.

Девушка, шутя, отметила: с помощью такой вилки можно и чизкейком подкрепиться, и прическу подправить.

Специальными гостями вечеринки стали победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак и представитель Беларуси на «Евровидении-2008» Руслан Алехно.

К слову, белорусский норвежец отметил, что ему очень понравился клип на евровизийную песню Cheesecake – смотрите видео – и та легкость, с которой Юра Ващук, он же ТЕО, дарит себя зрителям.

Александр Рыбак, победитель «Евровидения-2009» (корреспонденту БЕЛТА):

Тео не боится отличаться. Он индивидуален, не подстраивается под формат, у него свои правила. Не важно, будет победа или нет. Он – искренний артист, у которого всегда будет своя публика.

Белорусская делегация отправится в Копенгаген 28 апреля.

Уже 30 апреля ТЕО проведет первую индивидуальную репетицию на главной евровизийной сцене. Напомним, Беларусь выступит во втором полуфинале.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.