Известный белорусский певец Герман о первом свидании

Певец выработал собственный подход к прекрасному полу.

Певец Герман, которому сегодня выпал шанс проявить все свои мужские чары, утверждает, что знакомиться с девушками артистам сложнее, чем обычным парням, необремененным славой. Но он не упускает случая на досуге посетить клуб или боулинг. А дабы избежать двусмысленности, выработал собственный подход к прекрасному полу.

- Надо это делать с юмором, но ни в коем случае не шутить по поводу внешности девушки, о ее вкусах, это успешный залог свидания, - поделился с телекомпанией СТВ известный белорусский певец Герман.

При этом мужчина все-таки не должен превращаться в скомороха. Иначе девушка не оценит всю серьезность его намерений. А ведь мысли о совместных внуках должны угадываться даже в простом угощении фруктовым коктейлем. Кроме того, по мнению Германа, важно не ошибиться с местом, где покоряются сердца. Демонстрировать все свои достоинства рекомендуется только там, где их можно показать на практике. Соответственно, стоит избегать мест, где можно попасть впросак.

– Мужчина не должен приглашать девушку в итальянский ресторан, если он не разбирается в итальянской кухне. Например, если парень музыкант, то было бы прекрасно пригласить девушку в ресторан, где играет живая музыка. А если еще и сыграть на рояле в этом ресторане, то девушке будет очень приятно, - рассказал телекомпании СТВ певец Герман.

И это у нашего героя, похоже, получилось.

Да, такое первое свидание покорило бы не одно женское сердце. Галантность, обходительность, отличная спортивная форма, умение вести непринужденную беседу и очарование во взгляде – что еще необходимо женщине? Однако и у Германа к прекрасному полу есть требования. Девушка должна всегда оставаться загадкой и иметь характер.

– Почему мужчины бегают за девушками с характером? Потому что такие девушки знают себе цену, и нам приходится искать ответы на вопросы. В итоге девушки остаются такими, какие они есть на самом деле. Девушка должна быть настоящей.

А как настоящий джентльмен, Герман позволил даме одержать победу над собой – но пока только на дорожке боулинга. Что ж, таким проигравшим, как известно, всегда везет в любви.