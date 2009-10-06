Любимые «грабли» белорусских поп-исполнителей

Не наступать на одни и те же грабли - непосильная задача даже для звезд.

Человеку свойственно ошибаться. Но порой жизненные промахи остаются без внимания и увлекают в свой порочный круг. Сделать шаг в сторону и не наступать на одни и те же грабли становится непосильной задачей даже для звезд.

- Я тоже где-то какие-то ошибки делаю. Скажу что-нибудь, не подумав, а потом думаю, зачем так сделал, нужно было сделать по-другому, - рассказал певец Иван Буслай.

Действительно, контролировать свои шаги и поступки удается не всегда и не каждому. А когда эмоции зашкаливают, наступить на пресловутые «грабли» – вопрос времени. При этом не только депрессии или стрессы могут стать причиной рождения очередной ошибки.

–В бурных положительных эмоциях иногда тоже есть свои минусы. Нужно контролировать эти чувства и всегда находиться где-то посередине, - рассказал солист группы «Atlantica» Алекс Набеев.

Именно это редко удается певице Гере. Для нее «грабли» на пути раскидывает чувство, которое правит миром.

- Есть такие «грабли» , которые называются любовь. Можно зарекаться сколько угодно, но на них наступаешь снова и снова. И тут уже все зависит от того, насколько твердый лоб. Мой лоб достаточно крепкий. Я готова снова наступить на эти «грабли» , но, надеюсь, уже без последствий. То есть мне будет не больно, - рассказала певица Гера.

Впрочем, наступить на любимые «грабли» – это не всегда боль. Со временем она превращается просто в досаду, а порой становится и неотъемлемой частью жизни, вызывающей смиренную улыбку. Как, например, у Ивана Буслая, когда он в очередной раз теряет свой зонт.

- Я всегда, если мы едем на гастроли, беру с собой зонт. Приезжаю назад, а зонта нет. И иду под дождем, - рассказал певец Иван Буслай.

Разгадать загадку и порвать цепь одинаковых ошибок бывает сложно. Однако, есть и положительный момент. Удар «граблями» - бесценный опыт, который к тому же дает право выбора: остаться на месте, отступить назад или двигаться вперед.

- Я не люблю смотреть назад, не люблю оглядываться на то, что было неправильным. И стараюсь сделать правильные выводы, получить свой плюс и идти с плюсом дальше, - рассказал солист группы «Atlantica» Алекс Набеев.

Очевидный плюс от встреч с любимыми «граблями» достался и Гере. Именно они, утверждает певица, сделали ее сильнее и подарили настоящее чудо.

- Самое большое удовлетворение, которое может быть после любви - это ребенок, - сказала певица Гера.

Как говорил французский философ Гельвеций, страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины. Возможно, следующий шаг хранит разгадку, ведь «грабли» на пути встречаются неспроста.