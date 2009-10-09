Александр Куллинкович («Нейро Дюбель»): Мне не очень нравится, что в последние годы мы трезвые

Концерт группы «Нейро Дюбель» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Нейро Дюбель» - прочный семейный коллектив, нервные тексты и мощнейшая энергетика. Год рождения группы — 1989. В 1998 получили рок-корону как лучшая рок-группа Беларуси, а их альбом «Ворсинки и катышки» был признан лучшим альбомом 2009 года.

Зритель из зала:

Поговаривают, что группа «Нейро-дюбель» доживает свой век.

Группа «Нейро-дюбель»:

Ни в коем случае. У нас только молодость начинается, как у обычного человека. В 20 лет Вы доживали свой век? Нет. Вы только начинали жить.

Зритель из зала:

Саша, слушая Ваши старые записи и прослушав сейчас Вашу песню, у меня сложилось такое впечатление, что Вы остановились в развитии.

Группа «Нейро-дюбель»:

Ничего подобного.

Зритель из зала:

Точно?

Группа «Нейро-дюбель»:

Абсолютно. Вы не слушали остальных песен. Будет много интересного. Это визитная карточка. Мы показали, какими мы были, а теперь покажем Вам, какие мы сейчас.

Зритель из зала:

«Дюбеля», я всегда рад Вас слышать. Прогрессируйте и дальше. Саш, тебе не кажется, что твое увлечение группой «Рамштайн» сказывается не лучшим образом на вашей группе?

Группа «Нейро-дюбель»:

Олег, ты перепутал кармашки, из которых ты достаешь заранее приготовленные вопросы. Подобный вопрос нужно было задать через песню, когда мы будем играть композицию, действительно похожую на «Рамштайн». А в данный момент ничего общего нет. Олег, все-таки я тебе настоятельно советую проверять бумажку, которую ты достаешь.

Зритель из зала:

Скажите, многие рок-исполнители увлекаются запрещенными препаратами. Для них это основной источник вдохновения. Увлекаетесь ли ими Вы? И что для Вас источник вдохновения?

Группа «Нейро-дюбель»:

Источник вдохновения для нас, в первую очередь, наша публика. Вдохновение мы черпаем от концертов. Слава Богу, мы уже прошли тот период в нашей истории, когда мы увлекались спиртным. Сейчас у нас группа трезвенников, и только мы с Юрой — курящие.

Зритель из зала:

Вы выступаете за здоровый образ жизни или нет?

Группа «Нейро-дюбель»:

Я выступаю за нормальный образ жизни. Я не веду здоровый образ жизни, потому что, например, я очень люблю свиные шкварочки поджаренные, а это нездоровый образ жизни. А правильный образ жизни - это когда человек может выпить, но при этом он остается человеком, в рамках общества и морали. Для меня это самое главное.

Зритель из зала:

Мне кажется, что музыка должна нести добро, какой-то позитив, а Ваш внешний вид наводит страх и ужас.

Группа «Нейро-дюбель»:

Это Вам наводит ужас, а остальным нравится. Наш внешний вид, наоборот, внушает людям добро, уважение и счастье. Если наша музыка и наш внешний вид Вам ничего не сулит, то здесь неподалеку есть остановка.

Зритель из зала:

Ребята, у меня к вам такой вопрос. Что Вы в своем творчестве ненавидите?

Группа «Нейро-дюбель»:

Я могу сказать какие песни «Нейро-дюбеля» я ненавижу, а в своем творчестве меня все устраивает. Я не очень хорошо отношусь к тому, что мы в последние годы трезвые. Мне это не очень нравится. Когда выпьешь 100 грамм, тогда веселее.

Зритель из зала:

Вы можете назвать конкретно каких-то белорусских исполнителей, про которых Вы можете сказать: «Да, ребята делают классные вещи». И можете назвать тех, от кого у вас просто уши вянут?

Группа «Нейро-дюбель»:

Из врожденной вежливости я не буду говорить о тех группах, которые вызывают у меня тошноту. А классные вещи делает «Ляпис Трубецкой». На мой взгляд, это группа № 1.

Зритель из зала:

Ваша песня, действительно, похожа на песни «Рамштайн». Не хватает режиссера, пиротехники.

Группа «Нейро-дюбель»:

Безусловно, когда мне говорят, что мы похожи на «Рамштайн», мне всегда становится очень стыдно, потому что на самом деле мы на них не похожи. Но очень хотелось бы быть похожими.

Зритель из зала:

Я о том и говорю, Саша, это такой плохой «Рамштайн». Прекращайте Вы это дело. Оставайтесь собой.

Группа «Нейро-дюбель»:

Мы не собираемся подражать «Рамштайну» бесконечно. Мы, может, какую-то нотку и украли у них, но мы за счет этой нотки учимся. Потом она забудется и исчезнет, зато появится своя нотка.

Зритель из зала:

Добрый вечер, я просто в очередной раз хотела признаться Вам в любви, искренности и верности. Вы — классные. И банальный вопрос — считаете ли Вы Алексея Хлестова соперником? Я знаю ответ. Конечно же, нет.

Группа «Нейро-дюбель»:

Мы не считаем соперником Алексея Хлестова. Если бы на его месте сидел любой другой из исполнителей, он бы не был нам соперником, потому что я не верю в ринги. Это не борьба. Мы показываем то, что мы можем. Алексей выйдет и покажет то, что может он.

Зритель из зала:

Но Вы же круче.

Группа «Нейро-дюбель»:

Круче нас только берега. Это понятно. Но, я опять же говорю, что врожденная скромность не позволяет мне сказать это вслух.

Зритель из зала:

Саша, всем известно, что группа «Нейро-дюбель» любит экспериментировать. Вспоминаю Ваши перепевы «Песняров», Булановой, Солодухи и т.д. А сколько Вам нужно заплатить, чтобы Вы исполнили что-нибудь из репертуара Леши Хлестова?

Группа «Нейро-дюбель»:

Ничего не нужно платить. И мы уже договорились с Лешей, что тот, кто проиграет этот бой, того песню и переделывают.