Может ли Хлестов спеть что-нибудь для нормальных пацанов, а не только для девочек?

Концерт Алексея Хлестова на «Звездном ринге» СТВ.

Алексей Хлестов в детстве пел на утренниках про Чебурашку, а когда подрос, не смог остановиться. Работал в студии «Сябры» и пел вместе с братом Андреем. В 2006 году ему подарили небесное тело - одна из звезд в созвездии Тельца теперь носит имя Алексея Хлестова.

Зритель из зала:

Алексей, говорят, что Вам подарили небесное тело в созвездии Тельца. Куда дальше? Выше-то некуда.

Алексей Хлестов:

Как это некуда, всегда есть, где развиваться и расти.

Зритель из зала:

Алексей, Вы все время выясняете отношения с одним желчно известным продюсером, которому неоднократно выбивали зубы. Видимо, он такой замечательный продюсер. Скажите, это продуманный пиар-ход?

Алексей Хлестов:

Не знаю, я никаких отношений ни с кем не выясняю.

Зритель из зала:

Алексей, скажите, у многих артистов возникает желание отказаться от авторов своих песен и начать писать самому себе. У Вас хватит таланта написать себе песню?

Алексей Хлестов:

Вы знаете, я пишу иногда песни, но не исполняю их публично. На мой взгляд, нужно работать с теми людьми, которые великолепно делают свою работу - пишут стихи, делают аранжировку и пишут музыку. Я думаю, самое главное - исполнять те песни, которые могут и коммерческий успех иметь, и передавать мои чувства.

Зритель из зала:

Алексей, скажите, а зачем Вы подражаете Владу Топалову? Или мне померещилось сходство?

Алексей Хлестов:

Я могу сказать, что никому не подражаю и не подражал. У Влада Топалова, по-моему, татуировки, а у меня нет. И пою я намного лучше, чем Топалов.

Зритель из зала:

У Вас песни для девочек, а для нормальных пацанов Вы можете что-нибудь спеть?

Алексей Хлестов:

Могу точно сказать, что нормальные пацаны тоже любят и у них есть чувства. Любой человек, любой профессии, всегда любил, получал сердечные раны. Эти песни не только для девушек, эти песни для всех людей. Я думаю, что у Вас все впереди. Вы подрастете и тоже кого-то полюбите.

Зритель из зала:

Алексей, как Вы относитесь к торговой марке «Детский мир»?

Алексей Хлестов:

Великолепно. Довольно часто туда хожу. У меня двое детей, которых надо одевать.

Зритель из зала:

Я смотрю, музыканты играют по нотам, «Нейро-дюбель» играли без нот. Мне интересно, Вы просто редко выступаете живым составом или у Вас настолько сложные партитуры, что необходимо иметь их перед глазами?

Алексей Хлестов:

Вопрос, я бы сказал, не только ко мне, но и к большинству эстрадников - попсовиков. У меня, естественно, нет постоянного живого коллектива. Это великолепнейшие музыканты, сессионные, которые отлично делают свою работу. Что я могу сказать по-поводу группы «Нейро-дюбель»? Это такой коллектив, который создает песни и каждую песню переживают все члены коллектива. Я занимаюсь тем, что сотрудничаю с композиторами, поэтами, аранжировщиками.

Зритель из зала:

Что из себя будет представлять Алексей Хлестов через 20 лет? О чем будут его песни? Как он будет чувствовать себя на сцене? Как он будет вести себя на сцене?

Алексей Хлестов:

Через 20 лет я буду таким же красивым и молодым.

Зритель из зала:

У Алексея Хлестова через 20 лет ничего не изменится?

Алексей Хлестов:

Нет, конечно, изменится. Может быть, музыка, ведь все мировые музыкальные тенденции с каждым годом меняются. Я буду, соответственно, шагать за модой.

Зритель из зала:

Ты не боишься стареть?

Алексей Хлестов:

Ни в коем случае. Давай перефразируем. Я не боюсь взрослеть, потому что человек всегда должен идти в ногу со временем, а если получается, то чуть-чуть впереди, для того, чтобы команда, которая очень хочет тебя догнать, выдохлась и осталась где-то позади.

Зритель из зала:

Первый вопрос о Вашем «любимом» продюсере Кубышкине, который говорит, что не считает вас профессиональным певцом. Вы могли бы ему что-нибудь на это ответить? Вы считаете себя профессиональным певцом?

Алексей Хлестов:

Я могу сказать: то, что здесь находятся в зале люди, которые поют песни, которые исполняю я, для меня это уже признание меня артистом . Это о чем-то говорит. Я не обращаю внимания на какие-то плохие слова. Даже если люди будут со мной конфликтовать, я не вижу в этом смысла. Есть великолепная поговорка — собаки лают, а караван идет. Пускай лают.

Зритель из зала:

Леша, а Вы считаете Володю Кубышкина за продюсера?

Алексей Хлестов:

Я его считаю довольно неплохим продюсером, то есть, каждый занимается своей работой.

Зритель из зала:

Вы такой белый и пушистый, что у народа язык не поворачивается задавать Вам какие-то острые, неприятные вопросы. Отсюда просьба. Назовите, пожалуйста, вопрос самый желчный, язвенный, неприятный для вас, вопрос, на который в жизни вам пришлось ответить.

Алексей Хлестов:

Вы знаете, в первый раз мне задали вопрос о том, когда я уйду со сцены. Почему-то у всех сложилось такое мнение, что я очень долго нахожусь на сцене, много работаю.

Зритель из зала:

И что Вы ответили?

Алексей Хлестов:

Я не смог найтись, к сожалению.

Зритель из зала:

С кем из белорусских артистов ты бы не спел ни за какие деньги?

Алексей Хлестов:

За любые деньги я бы спел. Я думаю, не смогу спеть с людьми без таланта.

Зритель из зала:

Был такой фильм «Вспомнить все», где Шварценеггер летал на Марс, и там был такой страшненький мутант, который просил всех освободить мозг. Я сейчас в роли такого мутанта. Можно? Освободи свой мозг. Запиши альбом матерных частушек. Борись с Куллинковичем. Спой рок-н-ролл. Можешь же.

Алексей Хлестов:

У нас есть в планах сделать какой-нибудь совместный эксперимент с группой «Нейро-дюбель». Я очень благодарен за то, что мне предоставляется такая возможность.

Зритель из зала:

Вы едете на машине, играет радио, звучит одна из ваших песен, вы переключите его?

Алексей Хлестов:

Нет. Зачем переключать? Соответственнонно, я должен репетировать. Если есть возможность послушать радиостанцию и попеть, почему нет?