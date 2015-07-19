Иосиф Пригожин — о «Славянском базаре»: Это шикарный культурный мост между славянскими народами

Новости Беларуси. О мире на неделе в Витебске говорил президент в Витебске, где завершился «Славянский базар». Во все дни Международного фестиваля искусств наблюдался аншлаг. Этот год хоть и не юбилейный, но точно запомнится. В отличие от многих эстрадных форумов, приближающихся к отметке в четверть века, живущим за счет былой славы, «Славянский базар» с каждым годом все громче и масштабнее. В 2015 году здесь собралось рекордное число исполнителей — из 42-х стран.

Все цветы июля. Или место встречи изменить нельзя.

Анжелика Варум, заслуженная артистка Российской Федерации:

Мы практически каждый год здесь бываем.

Леонид Агутин, заслеженный артист Российской Федерации:

Я помню, мы играли здесь живой концерт с коллективом. Для меня это было событие

Есть у фестиваля и завсегдатаи фанаты. Впрочем, шансы увидеть столько любимых артистов одновременно здесь как нигде велики.

Сегодня у служебного входа в Амфитеатр в ожидании нового российского поп-идола — Егора Крида.

Сам объект охоты улетел, но фанатам обещал обязательно вернуться.

Егор Крид, певец (Россия):

Самый низкий поклон вашей публике. Спасибо большое. Мне очень приятно. И обязательно буду приезжать к вам каждый год. Я вам еще надоем.

В 24-й раз фестивальные дни все артистические дороги снова ведут в Витебск. В чем феномен неугасающей популярности фестиваля? Продюсер из Германии Игорь Сенгер, который привозил сюда звезд с мировыми именами (от Аль Бано до Bad Boys Blue) утверждает, «Славянский базар» узнаваемый бренд уже не только на просторах СНГ.

Игорь Сенгер, продюсер (Германия):

В кулуарах, так сказать, европейского шоубиза уже большинство европейских звезд знают город Витебск не только как родину Марка Шагала, а еще как фестиваль молодых исполнителей, фестиваль, куда действительно не просто нужно приехать, но еще многие считают за честь это сделать.

Они борются за первые строчки европейских хит-парадов, а во время фестиваля встретились на витебской сцене.

Группа «Morandi» (Румыния):

Мы очень надеемся приехать еще. Мне понравилось, как прошел концерт. И фестиваль действительно впечатляет.

Томас Н’эвергрин, певец (Дания):

Всегда здорово приезжать сюда. Удивительно. У вас проходит фестиваль такого уровня. В Беларусь каждый раз чувствуешь себя как дома.

Впервые атмосферой «Славянского базара» прониклись и эпатажный испанец Сак Ноэль, и француженка Имани.

Имани, певица (Франция):

У «Славянского базара» замечательная аура. Я счастлива быть частью этого праздника. Я чувствую, что люди здесь любят искусство, все очень дружелюбные.

И прогремевший во всех мировых чартах швед Ула в поисках своей Джеки Кеннеди.

Ула, певец (Швеция):

Здесь потрясающая атмосфера, люди заряжают энергией. День прошел замечательно, я прогулялся по городу, заглянул в некоторые магазинчики и купил белорусских сладостей.

Тем временем звезда с еще одним громким именем пополнила фестивальную Аллею звезд. Знаменитый азербайджанский певец Полад Бюльбюль-оглы на закладке именной звезды, несмотря на проливной дождь, радовал любимыми хитами под открытым небом.

Вот также вынимал душу Полад из всего Советского Союза. Фильм специально караулили по телевизору, чтобы записать его песню на кассету. Хотя сегодня Полад Бюльбюль-оглы работает уже на дипломатическом поприще, музыка для него целый мир.

Полад Бюльбюль-оглы, обладатель специальной награды президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию»:

В сегодняшнем турбулентном мире проведение все-таки такого музыкального фестиваля — это залог того, что человечество выживет.

Мне, наверное, даже приятнее, что звезду открыли именно в Беларуси, а не в Голливуде. До Голливуда далеко, а Беларусь рядом. Мы жили в одной стране.

Специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» по традиции на сцене Амфитеатра вручил Александр Лукашенко.

«Славянскому базару» президент уделяет особое внимание. Под личный патронаж глава государства взял форум 20 лет назад. Сегодня фестиваль вырос до мировых масштабов. Как отметил Александр Лукашенко, витебский форум приобретает все большее значение для укрепления мира и взаимопонимания между странами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Славянский базар в Витебске» называют летней культурной олимпиадой. Здесь люди понимают, как многое сближает всех нас и как нужен нам мир. Витебский фестиваль искусств приобретает особое значение в деле укрепления мира и взаимопонимания между странами и народами. И вот я говорю: мир, мир, взаимопонимание. Вы знаете, это не на злобу дня, мы много десятилетий тому назад именно это определили главным. И кто бы мог подумать, что мы сегодня будем так актуальны в нашем славянском мире. Всего сорок две страны принимают участие в этом фестивале, никогда в истории такого еще не было. И поверьте, мы сделаем все, чтобы не сорок два, а сто сорок два государства были здесь, на этой миролюбивой земле.

Порадовали белорусских болельщиков на детском музыкальном конкурсе в этом году юные звездочки: Стефания Соколова завоевала вторую премию, а Элети — специальный приз Парламентского собрания Беларуси и России. А представительнице Беларуси на конкурсе молодых исполнителей Валерии Грибусовой до победы не хватило 4 баллов. Белоруске досталась первая премия.

Двойной триумф на фестивале праздновал Казахстан. Ребята не разлей вода за кулисами и Гран-при завоевали сразу и на детском, и на взрослом конкурсе.

Димаш Кудайберген, обладатель Гран-при XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» (Казахстан):

«Славянский базар» открывает новые имена во все страны СНГ. Для меня это большая честь, что я стал победителем такого престижного конкурса.

Проникнуться атмосферой фестивальной жизни стремятся и звезды. У Елены Ваенги в Витебске целый шопинг-лист.

А Валерия делилась в соцсетях фото на печке из ресторана национальной кухни.

Валерия, заслуженная артистка Российской Федерации:

Очень хочется приехать сюда, пробовать блюда именно белорусской кухни. Здесь у меня это традиция.

Национального колорита в ленту для своих подписчиков подкинул и певец Александр Ломинский.

Особенно впечатлили в фестивальном городе мастеров раритетные патефоны.

Александр Ломинский, певец (Россия):

Соприкоснулся с вещами, у каждой своя энергетика.

А про неповторимый дух «Славянского базара» в кулуарах, прощаясь с фестивалем, практически в унисон говорили все звезды.

А пока отгремели залпы салютов и финальные аккорды нынешнего «Славянского базара», город уже зажил подготовкой к следующему, 25-му форуму искусств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.