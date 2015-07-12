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12 июля на «Славянском базаре» определятся победители конкурса исполнителей эстрадной песни

12 июля 2015 10:55
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Новости Беларуси. За день до финиша фестиваля. 12 июля на «Славянском базаре в Витебске» определятся победители конкурса исполнителей эстрадной песни.

По итогам первого дня лидирует представитель Казахстана. Белоруска Валерия Грибусова – на втором месте. 

Финалисты главного фестивального конкурса исполняли песни на одном из славянских языков в сопровождении Национального концертного оркестра Беларуси.  Композиция «Опять метель» принесла представителю Казахстана 89 баллов. Выступление белоруски жюри оценило на 4 балла меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Грибусова, участница XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:
Я думаю, что мне удалось рассказать свою историю. Меня все поддерживают, я это все очень чувствую.   

Димаш Кудайберген, участник XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:
Выступать перед такими мировыми звездами — это очень-очень волнительно, потому что покорить и удивить их почти невозможно.  

Сегодня, 12 июля, конкурсанты также выйдут на сцену Летнего амфитеатра, где под фонограмму «минус один» исполнят мировые хиты. По сумме баллов определятся обладатель Гран-при и лауреаты конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Музыка # Валерия Грибусова # Димаш Кудайберген

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