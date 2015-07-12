Александр Лукашенко: «Славянский базар» все эти годы развивается только по возрастающей и обрел поистине планетарный размах

Новости Беларуси. На неделе в Витебске уже в XXIV раз стартовал один из крупнейших культурных форумов — «Славянский базар». В 2015 году в нем принимают участие рекордное число участников — из 42 стран. Организаторам пришлось дополнительно установить 8 флагштоков. Вопреки названию фестиваля — это посланцы не только славянских государств, но и Казахстана, Бразилии, Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции. Фактически со всех уголков мира!

21 артист боролся в Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни за главный приз — 20 тысяч долларов.

В Год молодежи поддержка молодых исполнителей особо актуальна.

Сама Сандра Баллок уговорила молодого шведского певца спеть песню «You one in a million» в фильме «Мисс Конгениальность». Гениальный хит принес ему мировую известность. А в Витебске певец в поисках уникального голоса. В составе международного жюри на конкурсе молодых исполнителей со своими фаворитами уже определился. Швеция – победитель Евровидения. И неоднократный за последний годы. Но Боссону по душе самобытность «Славянского базара».

Bosson, певец, композитор, член жюри XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» (Швеция):

Мне нравится, что вы сохраняете традиции на фестивале. Исполнители с поставленными голосами. Высокий уровень конкурса.

Боссон сам пишет свои хиты. Но вот так, музицирующего за роялем певца, за последние пару лет увидишь не часто. Много гастролей. Это эксклюзивный момент — на глазах у съемочной группы СТВ рождается новая песня — практически гимн фестиваля

«Славянский базар» в Витебске — красивое место, где встречаются и поют красивые людей. Примерно так спел Боссон. Этот лейтмотив повторил и Валерий Леонтьев. С ностальгической ноткой. Он был первым, кто дал сольный концерт в Летнем амфитеатре.

Валерий Леонтьев, народный артист России:

Вообще этот зал открывался, я работал на открытии этого зала, такие крепкие ностальгические воспоминания, за эти годы Витебск очень изменился. «Славянский базар» вырос.

За почти четверть века «Славянский базар» видели миллионы зрителей на всех континентах. В 2015 году география участников рекордная – 42 страны. Понадобились даже дополнительные флагштоки. Программа пестрит звездными именами мировой величины. Маститые хиты сменяют молодежные ритмы.

Группа «Ten Sharp» (Нидерланды):

Посмотрите вокруг! Разве здесь не потрясающе! Красивые и скромные люди! Все отлично!

Inna, певица (Румыния):

Это изумительно! Я приехала первый раз и счастлива быть здесь. И очень волнуюсь. Спасибо огромное за приглашение!

Завсегдатаи фестиваля помнят, как в первые годы его программа умещалась на оборотной стороне бэйджа аккредитации. Сегодня — это десятки мероприятий, объединяющих виды искусства на любой вкус: эстрада, театр, фольк и даже стрит-арт. А Витебск — центр фестивальной жизни, на неделе получивший международное признание. Директор «Славянского базара» был избран президентом Международной ассоциации фестивалей. А ведь на заре форума предлагалось сделать его «кочующим». 20 лет назад фестиваль взял под личный патронаж Александр Лукашенко, сохранив за ним витебскую прописку. Ежегодно глава государства принимал участие в церемонии открытия «Славянского базара». На этот раз белорусский лидер находился в Уфе, где проходили саммиты БРИКС и ШОС. Но на открытии фестиваля поприсутствовал виртуально, обратившись к зрителям в видеопослании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В мире найдется немного фестивалей, которые могли бы гордиться столь долгой и счастливой судьбой, как наш в городе над Двиной. Даже самые масштабные музыкальные проекты не раз переживали периоды упадка и забвения. А «Славянский базар» все эти годы развивается только по возрастающей и обрел поистине планетарный размах.

Витебская сцена поистине стала трамплином на звездный Олимп для многих артистов.

Группа «Mвand» (Россия):

Сегодня уже выступаем в качестве артистов, предоставлена огромная честь. Это очень приятно. Спасибо большое, «Славянский базар». Спасибо, Беларусь!

Дмитрий Маликов, народный артист России:

Как все артисты, я уверен, получаем огромное удовольствие. Не воспринимаем это как работу, а как просто огромную радость от того, что занимаемся любимым делом.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для меня эта сцена привычна, для меня это всегда радость, праздник встретиться с моими белорусскими коллегами, друзьями.

Яна Шипко, СТВ:

На сцене «Руки вверх», а весь зал стоит на ушах. И это 4 часа утра. Эта эйфория лучше всяких слов передает феноменальное славянское гостеприимство публики «Славянского базара», которая готова встречать рассветы вместе с любимыми артистами.

Главная фестивальная интрига — конкурс молодых исполнителей. Представительница Беларуси, до этого прошедшая хорошую школу в проекте СТВ «Поющие города», успешно миновала полуфинал, где отсеялись 6 конкурсантов. И в первый конкурсный день в финале на сцену вышла последней. Но в рейтинге по баллам поднялась на второе место. Лидирует пока конкурсант из Казахстана. Впрочем, 12 июля решающий день – и все может измениться.

Валерия Грибусова, участница XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Я думаю, что мне удалось рассказать свою историю. Меня все поддерживают, я это все очень чувствую.

Пока у конкурсантов кипели страсти, вечные сорванцы из «На-На» устроили свои состязания. Совсем не песенного характера. Их великолепная пятерка во главе с Бари Алибасовым сразилась с юными витебскими хоккеистами.

Держать ворота даже вчетвером оказалось непросто — 1 : 0. Нанайцы поражение приняли достойно.

А Прешес Уилсон, исполнительница мега-хита «One way ticket», русскоязычной публике больше известного как «Синий иней» в городе мастеров нашла все оттенки синего, точнее, василькового.

Запомнить не только как выглядит, но и как называется цветок -логотип фестиваля и символ «Славянского базара» для Прешес миссия выполнимая.

На витебском вернисаже она как рыба в воде. Песенная карьера сложилась случайно. До этого Прешес профессионально рисовала и мечтала о карьере дизайнера.

Художественный взгляд подмечает и витебские пейзажи.

Прешес Уилсон, певица, член жюри XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» (Великобритания):

Очень красивая церковь. Переводчик рассказала мне, что здесь многое было разрушено и восстановлено. Сейчас здесь очень красиво.

Процесс создания портрета превращается в настоящее шоу. Прохожие узнают певицу, а чтобы она не скучала, пока работает художник, затягивают ее главный хит.

И вот портрет готов. Прешес смеется, теперь с Витебском будут связывать особые воспоминания. Ведь это лучше любой фотографии.

Самые громкие аплодисменты на витебских сценических площадках еще впереди. Через пару часов – решающие выступления на конкурсе молодых исполнителей, а завтра, 13 июля, торжественное закрытие «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.