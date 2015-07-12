Серия open air-концертов стартовала в Минске у Ратуши

Новости Беларуси. Классика у Ратуши. Серия open air-концертов стартовала в Минске. Четыре субботы подряд горожане смогут наслаждаться живой музыкой не в концертных залах, а под открытым небом. Программу открыл вечер музыки Моцарта.

Уже в следующую субботу можно будет потанцевать под зажигательные танго-хиты, а вот финальный концерт посвятят знаменитому во всём мире нашему земляку Михаилу Клеофасу Огинскому. Классические вечера в Верхнем городе объединяют не только лучших музыкантов и вокалистов Беларуси, но и меломанов всех возрастов. Наслаждались творчеством маэстро и влюбленные молодые парочки, и пенсионеры, и дамы с собачками. Прислушались к мелодии даже самые маленькие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.