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Серия open air-концертов стартовала в Минске у Ратуши

12 июля 2015 10:58
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Новости Беларуси. Классика у Ратуши. Серия open air-концертов стартовала в Минске. Четыре субботы подряд горожане смогут наслаждаться живой музыкой не в концертных залах, а под открытым небом. Программу открыл вечер музыки Моцарта.

Уже в следующую субботу можно будет потанцевать под зажигательные танго-хиты, а вот финальный концерт посвятят знаменитому во всём мире нашему земляку Михаилу Клеофасу Огинскому.  Классические вечера в Верхнем городе объединяют не только лучших музыкантов и вокалистов Беларуси, но и меломанов всех возрастов. Наслаждались творчеством маэстро и влюбленные молодые парочки, и пенсионеры, и дамы с собачками. Прислушались к мелодии даже самые маленькие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Музыка # Концерт в Минске

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