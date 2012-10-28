За право представить Беларусь на «Евровидении» поборются Алёна Ланская, Юзари, дуэт Александра и Константин

Новости Беларуси. Прием заявок на участие в отборочном туре официально завершился 22 октября. Только после их обработки станет известно окончательное количество претендентов на право представлять Беларусь на «Евровидении». Позже состоится живое прослушивание артистов. Из них до 31 октября выберут не более 15 претендентов на путевку на Евровидение.

По предварительной информации, за право представить Беларусь на престижном песенном конкурсе «Евровидение-2013» будут бороться более 80 исполнителей. Среди известных имён: Алёна Ланская, Саша Немо, Нина Богданова, Иван Буслай, Егиазар Фарашян (представлял Беларусь на «Евровидении» в составе группы «3+2»), Юзари, дуэт Александра и Константин, группы The Champions, N.R.M., «Нутеки».

В последний момент заявку на участие в конкурсе подала заслуженная артистка Беларуси Алёна Ланская. В интервью «Комсомолке» Ланская призналась: песню для конкурса записывала в Швеции в студии, которая принадлежит экс-вокалисту легендарной группы «Абба» Бенни Андерссену.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Меня никто не просил участвовать и не подталкивал. Я сама осознанно сделала этот шаг. А если всего бояться, то можно вообще нигде не участвовать. Я ничего не боюсь. Ехала в понедельник в машине и услышала по радио группу «Абба» и поняла, что это знак. Для меня Швеция очень близка! Все лето я там записывала дебютный англоязычный альбом. Причем на студии у самого Бенни Андерссена, экс-вокалиста и клавишника «Аббы». И я поняла, что это знак свыше, знак от Бога. Конкурс же в мае будет проходить именно в Швеции.

Композитор, музыкант, аранжировщик Саша Немо в одном интервью отметил: «когда белорус едет на Евровидение, он уже изначально обречен - в интернете его распинают». Эта позиция не помешала певцу попытать счастья в национальном отборе на «Евровидение». Идея пришла к исполнителю во время гастролей в Ялте. Напомним, на музыкальном конкурсе «Восточный базар-2012» в Ялте: Саша Немо разделил первое место с казахом Димашем Кудайбергеновым.

Саша Немо, композитор, музыкант, аранжировщик:

Идея этой песни пришла ко мне, когда мы были на гастролях в Ялте. Мелодию я приснил ночью, а английский текст написал мой друг Дмитрий Новиков. Песня о том, что мужчины, это большие мальчишки. Рано или поздно приходит время - и они покидают родительское гнездо, и не стоит их осуждать за озорство или авантюризм, потому, что такова их природа. Про меня, что ли… Мы уже второй год подаем заявку на участие в Евровидении, но в прошлом году не смогли приехать даже на прослушивание, т.к. у нас были гастроли в России. Надеемся, что в этом году пройдем все отборочные этапы и с огромной гордостью, достойно, представим страну на этом конкурсе.

Музыканты белорусской рок-группы N.R.M. уверены: у композиции, которую группа представляет на национальном отборе, есть все шансы победить на «Евровидении».

Пит Павлов, участник группы N.R.M.:

У нас появилась прекрасная песня «Кузнiчка». Это этнопесня, но сыграна она в роковом стиле. Когда мы записали ее для нового альбома, который пока еще не вышел, я сразу подумал: это 100% попадание в формат «Евровидения»! Правда, первая реакция остальных участников группы была: да ты с ума сошел! Но чем больше мы говорили об этом, тем больше удивлялись, как идея подать заявку на «Евровидение» не приходила нам раньше! Почему-то считается, что больше всего шансов имеет попса. Но если посмотреть конкурс за разные годы, рок-музыканты всегда выглядели достойно. В прошлом году, например, песню для конкурсантов от Великобритании написал Морриси, один из моих любимейших рок-исполнителей.

Судить конкурсантов будут деятели культуры и искусств, композиторы, музыканты, продюсеры, представители теле- и радиоиндустрии, журналисты - всего 17 человек. Среди них художественный руководитель Молодежного театра эстрады, народный артист Беларуси Василий Раинчик; главный режиссер Белорусского государственного цирка, лауреат специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства в номинации «Эстрадно-цирковое искусство» Сергей Бондарчук; кинорежиссер, актер, художественный руководитель Театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм», заслуженный деятель искусств и народный артист Беларуси Александр Ефремов; заместитель начальника управления искусств - начальник отдела концертно-фестивальных проектов Министерства культуры Беларуси Марианна Мальчик; директор школы танца «ШТАМ», балетмейстер, телеведущий Александр Меженный; художественный руководитель ансамбля «Сябры», народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.



Полуфинал национального отбора запланирован на 16 ноября. Финал состоится 7 декабря, он также будет транслироваться в режиме реального времени. Алгоритм отбора участника от Беларуси будет традиционным: победителя определят путем суммирования голосов членов жюри и телезрителей. В случае если два и более артиста наберут равное количество баллов, победитель определится дополнительным открытым голосованием судейской коллегии. Исполнитель, занявший второе место в финале национального отбора, будет включен в резерв.



Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2013» пройдет в мае в третьем по величине городе Швеции Мальме.