Баянистка-шестиклассница Ирина Бода из Старых Дорог стала стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи

Новости Беларуси. Юная баянистка Ирина Бода из Старых Дорог стала стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Совсем недавно ученица 6 класса местной школы получила диплом призера Республиканского музыкального конкурса среди исполнителей по народным инструментам. К успеху девочка вместе со своим преподавателем шла четыре года.

Музыке Ирина посвящает большую половину своего рабочего дня. А в школу искусств к своей любимой учительнице приходит почти ежедневно.

Ирина Самусева, учитель детской школы искусств Старых Дорог:

Трудностей много, многие ребята хотят на улице погулять, на компьютере. тут нужно немного родительское понимание. Но самое главное, наверное, – интерес ребенку привить. Давать пьески интересные, общаться.

Ирина Бода, ученица детской школы искусств Старых Дорог:

Я начинала с маленьких произведений, по две строчки. Теперь уже на два листика.

Я очень люблю баян. Мы с ним выступаем везде. Я увидела много новых людей.

Около 300 человек посещают Стародорожского детскую школу искусств. Работают музыкальное, художественное и хореографическое отделения. Из этих стен вышли десятки талантливой молодых людей. Музыканты, и танцоры – желанные гости на всех праздниках и конкурсах, не только районного, но и областного масштаба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виталий Бура, директор детской школы искусств Старых Дорог:

Практически районное мероприятие любого уровня. Как правило, наши и ансамбль, и оркестр постоянно участвуют, наши воспитанники в этом самое активное участие принимают.

Очень приятно видеть наш труд, труд педагогов. Оказывается, не напрасно, когда показывают себя с наилучшей стороны.