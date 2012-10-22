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  • Баянистка-шестиклассница Ирина Бода из Старых Дорог стала стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи

Баянистка-шестиклассница Ирина Бода из Старых Дорог стала стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи

22 октября 2012 14:03
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Новости Беларуси. Юная баянистка Ирина Бода из Старых Дорог стала стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Совсем недавно ученица 6 класса местной школы получила диплом призера Республиканского музыкального конкурса среди исполнителей по народным инструментам. К успеху девочка вместе со своим преподавателем шла четыре года.

Музыке Ирина посвящает большую половину своего рабочего дня. А в школу искусств к своей любимой учительнице приходит почти ежедневно.

Ирина Самусева, учитель детской школы искусств Старых Дорог:
Трудностей много, многие ребята хотят на улице погулять, на компьютере. тут нужно немного родительское понимание. Но самое главное, наверное, – интерес ребенку привить. Давать пьески интересные, общаться.

Ирина Бода, ученица детской школы искусств Старых Дорог:
Я начинала с маленьких произведений, по две строчки. Теперь уже на два листика.
Я очень люблю баян. Мы с ним выступаем везде. Я увидела много новых людей.  

Около 300 человек посещают Стародорожского детскую школу искусств. Работают музыкальное, художественное и хореографическое отделения. Из этих стен вышли десятки талантливой молодых людей. Музыканты, и танцоры – желанные гости на всех праздниках и конкурсах, не только районного, но и областного масштаба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виталий Бура, директор детской школы искусств Старых Дорог:
Практически районное мероприятие любого уровня. Как правило, наши и ансамбль, и оркестр постоянно участвуют, наши воспитанники в этом самое активное участие принимают.
Очень приятно видеть наш труд, труд педагогов. Оказывается, не напрасно, когда показывают себя с наилучшей стороны.

# Музыкальное искусство # Музыка

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