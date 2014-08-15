Инструментальная группа «EVAND» в программе «УТРО» на СТВ: ребята, покорившие улицы Минска, планируют записать и презентовать альбом осенью

Как создать музыкальную группу и когда приходит первая популярность? Об этом поговорим с новой белорусской интсрументальной группой - «EVAND».

Андрей, представьте нам сразу же участников Вашей группы!

Андрей Ходос:

Я - Андрей Ходос, виолончелист. Даниил Куликовских - скрипач и композитор нашей группы. Никита Вачинский - скрипач, Влад Фомич - контрабасист. Егор Яскевич - также контрабасист.

Где вы учились музыке?

Андрей Ходос:

В музыкальном колледже имени Глинки.

Откуда такое название «EVAND»?

Группа «EVAND»:

Выбрали название по именам участников. Взяли инициалы. Получилось целое слово.

Очень интересная история, которая часто упоминается в социальных сетях, что один очень известный скрипач взял и вышел в переход метро Нью-Йорка и начал играть. И насобирал за три часа своего концерта 212 долларов и 46 центов, в то время как его обычное выступление стоит 300 тыс. долларов за час. Приходилось ли вам играть так и как белорусы относятся к более качественному варианту музыки, а не просто как к человеку с гитарой в переходе?

Группа «EVAND»:

Мы очень часто на улицах, в парках. Людям нравится! Подходят и интересуются: откуда, что да как…

У вас группа инструментальная?

Группа «EVAND»:

Да. Инструментальная музыка. Слова ещё пока что не думали.

В будущем у вас есть какие-то планы? Как вы будете развиваться?

Даниил Куликовских, скрипач:

Может быть, пригласим артиста на одну-две песни. А чтобы взять в группу вокалиста - нет.

Какие планы у группы «EVAND» сегодня? Три месяца - это совсем немного. Получается ли быть единым коллективом? Какие есть сложности, или же, наоборот, легкие моменты для группы?

Группа «EVAND»:

Получается быть дружным коллективом. Сложностей пока что нет. Все идет гладко и ровно. Мы просто учимся в одном заведении. Постоянно контактируем.

В Беларуси много разных фестивалей, концертов, концертных площадок. Непросто туда пробиться. Как вы наметили этот путь для себя?

Никита Вачинский, скрипач:

На данный момент мы пишем альбом. Мы много репетируем. Допишем альбом и будем делать презентацию альбома. Планируем это сделать где-то в сентябре-октябре.

Репетиции рок-групп проходят в гараже. Где репетируют ребята из струнного квинтета?

Влад Фомич, контрабасист:

Приходится репетировать на улице. Потому что негде! Мы садимся там где-нибудь на улице, и играем. Многие выглядывают из окошек, слушают нас.

Ребят, какие у вас советы начинающим музыкантам?

Группа «EVAND»:

Ничего не бояться! Любить музыку и то, что ты делаешь! Закрывать глаза на трудности. Видеть цель и идти к цели.

Сколько у вас вообще композиций есть?

Группа «EVAND»:

Сейчас играем 12. А написанного - больше 40!

Что касается вашего аудио и видео? Можно ли вас найти где-то в социальных сетях, музыкальных хранилищах?

Группа «EVAND»:

Да. В музыкальных хранилищах еще пока что нет. Потому что не записывали еще. В социальных сетях есть пару записанных демо-версий.

Где вы чаще всего, когда играете на улицах?

Группа «EVAND»:

В переходах. Но там играть, конечно, нельзя, поэтому играем на улицах. Но акустика там лучше, это да.

Какой стиль вам ближе: вы исполняете композиции классические, либо сейчас очень модно из сериалов сопровождение…

Группа «EVAND»:

У нас идет смешение классицизма и поп-музыки. Но мы не играем никаких саундтреков сериалов. Есть популярные произведения в нашем репертуаре. Но по большей части - мы исполняем наши, авторские.

Как ваши преподаватели смотрят на то, что вы создали группу и занимаетесь классической музыкой, творите сами?

Группа «EVAND»:

Очень рады преподаватели. Они сами музыканты, и относятся ко всему с пониманием. Думаю, они сами в наши годы собирали группу.

Предложили ли вам уже где-нибудь работу в каких-нибудь белорусских заведениях?

Группа «EVAND»:

Работу нам предлагают постоянно, чуть ли не каждый день уже. Это, конечно, не постоянная, но спрос есть.