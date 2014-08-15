Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Музыка
  • Инструментальная группа «EVAND» в программе «УТРО» на СТВ: ребята, покорившие улицы Минска, планируют записать и презентовать альбом осенью

Инструментальная группа «EVAND» в программе «УТРО» на СТВ: ребята, покорившие улицы Минска, планируют записать и презентовать альбом осенью

15 августа 2014 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как создать музыкальную группу и когда приходит первая популярность? Об этом поговорим с новой белорусской интсрументальной группой - «EVAND».

Андрей, представьте нам сразу же участников Вашей группы! 

Андрей Ходос:
Я - Андрей Ходос, виолончелист. Даниил Куликовских - скрипач и композитор нашей группы. Никита Вачинский - скрипач, Влад Фомич - контрабасист. Егор Яскевич - также контрабасист. 

Где вы учились музыке?

Андрей Ходос:
В музыкальном колледже имени Глинки. 

Откуда такое название «EVAND»?

Группа «EVAND»:
Выбрали название по именам участников. Взяли инициалы. Получилось целое слово.

Очень интересная история, которая часто упоминается в социальных сетях, что один очень известный скрипач взял и вышел в переход метро Нью-Йорка и начал играть. И насобирал за три часа своего концерта 212 долларов и 46 центов, в то время как его обычное выступление стоит 300 тыс. долларов за час. Приходилось ли вам играть так и как белорусы относятся к более качественному варианту музыки, а не просто как к человеку с гитарой в переходе?

Группа «EVAND»:
Мы очень часто на улицах, в парках. Людям нравится! Подходят и интересуются: откуда, что да как…

У вас группа инструментальная?

Группа «EVAND»:
Да. Инструментальная музыка. Слова ещё пока что не думали. 

В будущем у вас есть какие-то планы? Как вы будете развиваться?

Даниил Куликовских, скрипач:
Может быть, пригласим артиста на одну-две песни. А чтобы взять в группу вокалиста - нет. 

Какие планы у группы «EVAND» сегодня? Три месяца - это совсем немного.  Получается ли быть единым коллективом? Какие есть сложности, или же, наоборот, легкие моменты для группы?

Группа «EVAND»:
Получается быть дружным коллективом. Сложностей пока что нет. Все идет гладко и ровно. Мы просто учимся в одном заведении. Постоянно контактируем. 

В Беларуси много разных фестивалей, концертов, концертных площадок. Непросто туда пробиться. Как вы наметили этот путь для себя?

Никита Вачинский, скрипач:
На данный момент мы пишем альбом. Мы много репетируем. Допишем альбом и будем делать презентацию альбома. Планируем это сделать где-то в сентябре-октябре. 

Репетиции рок-групп проходят в гараже. Где репетируют ребята из струнного квинтета?

Влад Фомич, контрабасист:
Приходится репетировать на улице. Потому что негде! Мы садимся там где-нибудь на улице, и  играем. Многие выглядывают из окошек, слушают нас. 

Ребят, какие у вас советы начинающим музыкантам?

Группа «EVAND»:
Ничего не бояться! Любить музыку и то, что ты делаешь! Закрывать глаза на трудности. Видеть цель и идти к цели. 

Сколько у вас вообще композиций есть?

Группа «EVAND»:
Сейчас играем 12. А написанного - больше 40! 

Что касается вашего аудио и видео? Можно ли вас найти где-то в социальных сетях, музыкальных хранилищах?

Группа «EVAND»:
Да. В музыкальных хранилищах еще пока что нет. Потому что не записывали еще. В социальных сетях есть пару записанных демо-версий. 

Где вы чаще всего, когда играете на улицах?

Группа «EVAND»:
В переходах. Но там играть, конечно, нельзя, поэтому играем на улицах. Но акустика там лучше, это да. 

Какой стиль вам ближе: вы исполняете композиции классические, либо сейчас очень модно из сериалов сопровождение…

Группа «EVAND»:
У нас идет смешение классицизма и поп-музыки. Но мы не играем никаких саундтреков сериалов. Есть популярные произведения в нашем репертуаре. Но по большей части - мы исполняем наши, авторские.

Как ваши преподаватели смотрят на то, что вы создали группу и занимаетесь классической музыкой, творите сами?

Группа «EVAND»:
Очень рады преподаватели. Они сами музыканты, и относятся ко всему с пониманием.  Думаю, они сами в наши годы собирали группу. 

Предложили ли вам уже где-нибудь работу в каких-нибудь белорусских  заведениях?

Группа «EVAND»:
Работу нам предлагают постоянно, чуть ли не каждый день уже. Это, конечно, не постоянная, но спрос есть. 

 

# Музыкальное искусство # Музыка # Фотофакт # Никита Вачинский # Егор Яскевич # Даниил Куликовских # Андрей Ходос # Влад Фомич

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяная певица Лолита устроила концерт у станции метро в Москве?
14 августа 2014 17:54

Пьяная певица Лолита устроила концерт у станции метро в Москве?

13 августа 2014 14:50

Могилевская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

13 августа 2014 14:49

Гомельская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»