Пьяная певица Лолита устроила концерт у станции метро в Москве?

Новости России. Станция метро «Чистые пруды». Пассажиры стали свидетелями незапланированного концерта певицы Лолиты. Об этом сообщает российский телеканал.

Артистка исполнила свою новую композицию «На скотч».

По словам очевидцев, женщина вела себя не очень адекватно, а некоторые зрители, подошедшие за автографом, заявили: Лолита была пьяна.

Российский телеканал:

На артистке было лишь короткое и явно не концертное платье, больше похожее на длинную футболку. Кто-то даже предложил звезде платок, чтобы прикрыть ноги, но Лолита предпочла повязать его на голову. Движения Лолиты, как смогли заметить собравшиеся, были неточными. Кроме того, невольные зрители, которые подходили к певице взять автограф, чувствовали запах алкоголя.

Впрочем, сама Лолита информацию о том, что находилась в нетрезвом состоянии, отрицает.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» певица рассказала, что выступление было частью съемок клипа на новую песню. Более того, Лолита добавила, что готова подать в суд на телеканал НТВ и намерена обратиться за консультацией к своему юристу.

Лолита Милявская – одна из самых востребованных и экстравагантных певиц России, имеет режиссерское образование.

В 1992 году в составе «Кабаре дуэт Академия» выпустила дебютный альбом, с тех пор – сольная карьера, работа ведущей в многочисленных телепроектах, альбомы, концерты. В программе «Звездный ринг» на СТВ несколько лет назад она откровенно, без прикрас, ответила на вопросы своих поклонников.