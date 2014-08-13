Гомельская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

|
ДАТА
|
ВРЕМЯ
|
ГОРОД
|
МЕСТО
|
25.08.2014
|
10.00
|
РОГАЧЕВ
|
Ул. Луначарского, 12
|
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15.00
|
ЖЛОБИН
|
Площадь Освободителей
Городской Центр Культуры
|
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20.00
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СВЕТЛОГОРСК
|
М-он Первомайский, 19Городской центр культуры
|
26.08.2014
|
10.00
|
ЖИТКОВИЧИ
|
Ул. Энгельса, 3
Городской центр культуры
|
|
15.00
|
ЛЕЛЬЧИЦЫ
|
Ул. Советская, 57
Городской центр культуры
|
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20.00
|
МОЗЫРЬ
|
Ул. Пушкина, 8
|
27.08.2014
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10.00
|
КАЛИНКОВИЧИ
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|
|
15.00
|
ХОЙНИКИ
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Ул. Советская, 89
Рдк
|
|
20.00
|
РЕЧИЦА
|
Ул. Советская, 89
Гдк
|
28.08.2014
|
10.00
|
ГОМЕЛЬ
|
Ул. Ирининская, 16
Гцк
|
|
15.00
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ДОБРУШ
|
Ул. Набережная, 2