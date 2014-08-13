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Гомельская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

13 августа 2014 14:49
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ДАТА

ВРЕМЯ

ГОРОД

МЕСТО

25.08.2014

 

 

10.00

РОГАЧЕВ

Ул. Луначарского, 12

 

15.00

ЖЛОБИН

Площадь Освободителей

Городской Центр Культуры

 

 

20.00

СВЕТЛОГОРСК

М-он Первомайский, 19

Городской центр культуры

26.08.2014

 

10.00

ЖИТКОВИЧИ

Ул. Энгельса, 3 

Городской центр культуры

 

15.00

ЛЕЛЬЧИЦЫ

Ул. Советская, 57

Городской центр культуры

 

20.00

МОЗЫРЬ

Ул. Пушкина, 8

27.08.2014

 

10.00

КАЛИНКОВИЧИ

 

 

15.00

ХОЙНИКИ

 Ул. Советская, 89

Рдк

 

20.00

РЕЧИЦА

Ул. Советская, 89

Гдк

28.08.2014

 

10.00

ГОМЕЛЬ

Ул. Ирининская, 16

Гцк

 

15.00

ДОБРУШ

Ул. Набережная, 2

 

# Музыка # График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

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