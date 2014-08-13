Могилевская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

|
ДАТА
|
ВРЕМЯ
|
ГОРОД
|
МЕСТО
|
23.08.2014
|
10.00
|
ОСИПОВИЧИ
|
Ул. Сумченко, 9
|
|
15.00
|
БОБРУЙСК
|
Ул. Ульяновская, 35/31
|
|
20.00
|
БЫХОВ
|
Ул. Ленина, 54
|
24.08.2014
|
10.00
|
КОСТЮКОВИЧИ
|
Ул. Ленинская, 12
|
|
15.00
|
КЛИМОВИЧИ
|
Ул. Советская, 65
|
|
20.00
|
КРИЧЕВ
|
Ул. Ленинская, 38
|
30.08.2014
|
10.00
|
МСТИСЛАВЛЬ
|
Ул. Пролетарская, 42
Районный центр культуры
|
|
15.00
|
БЕЛЫНИЧИ
|
Ул. Советская, 20Районный центр культуры
|
|
20.00
|
ШКЛОВ
|
Ул. Советская, 2
РДК
|
31.08.2014
|
10.00
|
ГОРКИ
|
Ул. Куйбышева, 13
детская вокально-хоровая школа
|
|
15.00
|
МОГИЛЕВ
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Ул. Первомайская 34/1
ГДК