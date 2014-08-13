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Могилевская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

13 августа 2014 14:50
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ДАТА

ВРЕМЯ

ГОРОД

МЕСТО

23.08.2014

 

 

10.00

ОСИПОВИЧИ

Ул. Сумченко, 9

 

 

15.00

БОБРУЙСК

Ул. Ульяновская, 35/31

 

 

20.00

БЫХОВ

Ул.  Ленина, 54

 

24.08.2014

 

 

10.00

КОСТЮКОВИЧИ

Ул. Ленинская, 12

 

 

15.00

КЛИМОВИЧИ

Ул.  Советская, 65

 

20.00

КРИЧЕВ

Ул.  Ленинская, 38

 

30.08.2014

 

 

10.00

МСТИСЛАВЛЬ

Ул. Пролетарская, 42

Районный центр культуры

 

15.00

БЕЛЫНИЧИ

Ул.  Советская, 20

Районный центр культуры

 

20.00

ШКЛОВ

Ул. Советская, 2

РДК

31.08.2014

 

 

10.00

ГОРКИ

Ул. Куйбышева, 13

детская вокально-хоровая школа

 

15.00

МОГИЛЕВ

Ул. Первомайская 34/1

ГДК

 

# Музыка # График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

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