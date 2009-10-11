Илья Митько: Мы сначала назывались «Леприконс»

Жили-были на холмах Ирландии то ли эльфы, то ли гномы леприконы. А теперь они именуют себя белорусскими перцами и поют задорные песни для всех, кто понимает русский язык.

- Мы сначала назывались «Леприконс», название писалось на английском языке. Мы играли панк. Нам было по 15 лет, и мы могли называться и гномами, а потом добавили еще одну букву и получились «Леприконсы», - рассказал солист группы «Леприконсы» Илья Митько.

Илья Митько учился в девятом классе, когда появилось на свет его детище, однако получать музыкальное образование нужным не посчитал и поступил в институт культуры с целью стать социальным педагогом. Но на втором курсе вынужден был сойти с дистанции. Ученым можешь ты не быть, а музыкантом быть обязан, - сказал себе Илья, оказавшись перед выбором. Тем более, что не все профессии требуют корочки.

- Я освоил за эти годы профессию раздолбая, гуляки, веселого музыканта, композитора, поэта, директора бобруйской филармонии. Музыка для меня – это то, что я больше всего люблю в жизни, это моя работа. Я всегда всем говорил, что я счастливый человек, потому что занимаюсь тем, что мне нравится. Музыка для меня — это все, а если ее отнять у меня, то я, наверное, буду несчастным, - признался Илья Митько.

Илья Митько – автор большинства песен группы «Леприконсы», а также музыки к Евролиге КВН и саундтреков к сериалам «Солдаты» и «Студенты». Словом, панк плавно перешел в самую что ни на есть народную музыку.

Чего-чего, а хорошего настроения «Леприконсам» действительно не занимать. Что ни альбом, то сплошной позитив. Вот только новинками они радуют нечасто. Последний альбом «Без даты» вышел больше года назад и в ближайшем будущем ничего не планируется.

Илью Митько не огорчает даже то, что девчонки полюбили не его. Причин для сплина «Леприконсы» не знают. И ларчик этот открывается как всегда просто. Достаточно верить в народную мудрость «Все, что ни делается, все к лучшему».

Благодаря Илье Митько и его команде всем действительно становится светлей: и слону, и даже маленькой улитке. Так что пускай у «Леприконсов» всегда получается все, что они задумали. И даже больше.