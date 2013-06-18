Прямой эфир

Хор Крупской детской школы искусств одержал победу на областном конкурсе

18 июня 2013 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хор Крупской детской школы искусств – в числе призеров областного конкурса. Творческий фестиваль проводится раз в три года. Как правило, заявки на участие подают более 20 лучших хоров области. А их мастерство оценивает профессиональное жюри.

Крупский хор «Соловушка» на суд зрителей представил разноплановый музыкальный материал: джаз, военные композиции, народные мотивы. Богатый репертуар и принес «соловушкам» победу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Мисоченко, руководитель хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:
Было очень тяжело, но мы подготовились. Мы ехали, конечно, нам хотелось уже победы, потому что в прошлый раз мы заняли второе место.

Дарья Сманцер, участница хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:
На протяжении года мы готовились очень ответственно, старались все делать вовремя.
Мы выбрали для конкурса самые хорошие произведения, яркие, мощные.

Виктория Мисоченко, участница хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:
Мне на конкурсе очень понравилось, атмосфера радостная, все так хорошо прошло. Мы рады, что приехали не с пустыми руками.

Дарья Хома, участница хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:
Я счастлива, что у меня есть такая возможность петь с хором, выступать, дарить какую-то радость, добро людям.

# Конкурс # Музыка # Наталья Мисоченко # Дарья Сманцер # Виктория Мисоченко # Дарья Хома # Хор «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Каллас. Певица, которая стала легендой при жизни, но не смогла пережить расставание с любимым
17 июня 2013 09:35

Мария Каллас. Певица, которая стала легендой при жизни, но не смогла пережить расставание с любимым

«Звездный ринг» за 8 июня 2013: Полоцк против Могилева
14 июня 2013 12:09

«Звездный ринг» за 8 июня 2013: Полоцк против Могилева

«Звездный ринг» за 1 июня 2013: Лепель против Светлогорска
14 июня 2013 12:01

«Звездный ринг» за 1 июня 2013: Лепель против Светлогорска