Хор Крупской детской школы искусств одержал победу на областном конкурсе

Новости Беларуси. Хор Крупской детской школы искусств – в числе призеров областного конкурса. Творческий фестиваль проводится раз в три года. Как правило, заявки на участие подают более 20 лучших хоров области. А их мастерство оценивает профессиональное жюри.

Крупский хор «Соловушка» на суд зрителей представил разноплановый музыкальный материал: джаз, военные композиции, народные мотивы. Богатый репертуар и принес «соловушкам» победу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Мисоченко, руководитель хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:

Было очень тяжело, но мы подготовились. Мы ехали, конечно, нам хотелось уже победы, потому что в прошлый раз мы заняли второе место.

Дарья Сманцер, участница хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:

На протяжении года мы готовились очень ответственно, старались все делать вовремя.

Мы выбрали для конкурса самые хорошие произведения, яркие, мощные.

Виктория Мисоченко, участница хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:

Мне на конкурсе очень понравилось, атмосфера радостная, все так хорошо прошло. Мы рады, что приехали не с пустыми руками.

Дарья Хома, участница хора «Соловушка» Крупской детской музыкальной школы:

Я счастлива, что у меня есть такая возможность петь с хором, выступать, дарить какую-то радость, добро людям.