Гюнешь: Когда певица Алеся смогла выйти на сцену, меня уволили из «Сябров»

Концерт Гюнешь на «Звездном ринге» СТВ.

Гюнешь Абасова родилась в Барановичах. В 2000 году начала работать как вокалистка в Минском молодежном театре эстрады. Была участницей известного проекта «Крамбамбуля». Работала в «Белконцерте» студии «Сябры». Призер многочисленных конкурсов и фестивалей. Среди ее побед - Гран-при конкурса «Янтарная звезда»-2003 в Юрмале, первая премия конкурса молодых исполнителей фестиваля «Славянский базар»-2005.

Нина Богданова:

Откуда пошли слухи о твоем скандальном характере?

Гюнешь:

Слухи ходят, потому что я такой человек, который не боится сказать правду. Меня это обижает, потому что я не скандальная.

Зритель из зала:

Про некоторых говорят, она белая и пушистая, а вы какая?

Гюнешь:

Некоторые говорят, что у меня сложный характер, мои друзья говорят, что я хороший друг. Я разная. Иногда бываю злая, иногда скромная.

Зритель из зала:

Многие музыканты снимают стресс после концерта спиртным, а ты как?

Гюнешь:

Не скрою, бывает. Я очень люблю шампанское.

Зритель из зала:

Какой совет вы бы могли дать молодым начинающим исполнителям, чтобы добиться успеха?

Гюнешь:

Не пойте под фонограмму, участвуйте в отборочных турах на конкурс «Евровидение», работайте над собой и над вокалом.

Зритель из зала:

Может вас не любят в Беларуси, если с вами так обходятся, когда речь заходит о конкурсе «Евровидение». Может вам переехать в другую страну?

Гюнешь:

Я родилась и выросла в Беларуси, я считаю своей родиной Беларусь. На самом деле, меня ценят, у меня есть поклонники, а это самое главное. То, что я не прошла отборочный тур в пятый раз, говорит о том, что будет и шестой, и седьмой, и восьмой. Это стало моим принципом. Я хочу доказать не всем, а самой себе, что я смогу представить свою страну на конкурсе «Евровидение». А уезжать я не хочу никуда.

Дмитрий Врангель:

Ваше восточное происхождение помогает или мешает?

Гюнешь:

Где-то помогает, где-то мешает, но я горжусь тем, что я Гюнешь, и в Беларуси я такая одна.

Зритель из зала:

Вы помните, какое самое малое количество билетов было продано на ваш концерт?

Гюнешь:

40, бывало, мы отменяли концерты.

Нина Богданова:

Какая самая большая площадка была собрана под твоим именем?

Гюнешь:

Концертный зал «Минск», Дворец Республики я еще соберу.

Зритель из зала:

В Беларуси нет ни одной сольной рок-певицы, хотелось бы вам занять эту нишу?

Гюнешь:

Почему бы и нет, тем более, что я была в группе «Крамбамбуля», мы солировали с Лявоном Вольским. На самом деле я разноплановая певица, я люблю и рок, и джаз. Два года я занималась блюзом. Я люблю любое представление, и, если когда-нибудь мне удастся собрать команду и сыграть в стиле рок, мне кажется, у меня это получится.

Зритель из зала:

За какую провинность Анатолий Ярмоленко уволил тебя из студии «Сябры»?

Гюнеш:

Сначала я была солисткой студии «Сябры», потом ансамбля «Сябры». И когда Алеся смогла выйти на сцену, меня уволили.

Зритель из зала:

Вы не считаете, что ваша публичная откровенность вредит вашему творческому пути?

Гюнеш:

Такое случается. Многие люди, которые приходили на мои концерты, после моих высказываний переставали меня любить.

Зритель из зала:

Какой твой хит больше всего тебе помогает жить на эстраде?

Гюнеш:

Меня признали как «белорусскую дочь Востока», меня лучше воспринимают, когда я пою восточные песни.

Зритель из зала:

У вас яркий сценический образ, а какая вы в жизни?

Гюнеш:

В жизни я тоже яркая и жизнерадостная