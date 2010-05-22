Александр Солодуха: Я заработал 1 млрд. 500 млн. рублей

Концерт Александра Солодухи на «Звездном ринге» СТВ.

Александр Солодуха по образованию врач. Концертную деятельность начал в 87 году. Работал солистом нескольких государственных оркестров, в том числе Государственного концертного оркестра Беларуси. С 91 года начал сольную карьеру. Главным хитом в его репертуаре является песня “Здравствуй, чужая милая!”. В начале 2010 года дискография артиста пополнилась очередным альбомом “Ты для меня сбылась”.

Нина Богданова:

Были ли в вашей творческой биографии концерты, когда вы так и не смогли поднять зал?

Александр Солодуха:

Я не припомню таких концертов. Конечно, бывает иногда неполный зал. Но когда в самом конце концерта зал не встает, у меня возникает спортивная злость.

Зритель из зала:

Сколько милиардов рублей вы заработали за прошлый год?

Александр Солодуха:

С 20 октября 2006 года я заработал 1 млрд. 500 млн. рублей. Причем налоги я плачу регулярно и вовремя. Я с налоговой дружу. Я решил доказать себе, всем артистам и всему народу, что можно, не уезжая из страны, заработать такое количество денег, чтобы построить себе красивый загородный дом.

Зритель из зала:

Какими болезнями болеет белорусский шоу-бизнес?

Александр Солодуха:

Во-первых, он ленится, мало работает и не верит в себя.

Зритель из зала:

История о том, что вы гонялись за своей женой с табуретом, правда?

Александр Солодуха:

Об этом уже много писали, говорили. На самом деле все было не так, как писали. И я говорю, что рано или поздно Наташа (жена – ред.) расскажет все, как было.

Зритель из зала:

Ухтинский на «Звездном ринге» не лестно отзывался о вас. Вы можете, что-нибудь ему ответить?

Александр Солодуха:

Он хороший артист.

Зритель из зала:

Что для вас гордость, а что гордыня?

Александр Солодуха:

Гордость - это, когда на Олимпийских играх поднимается флаг Беларуси и звучит гимн Беларуси. А что такое гордыня, я не знаю.

Зритель из зала:

Кому из белорусских артистов вы бы с удовольствием поставили клизму, кроме Ухтинского?

Александр Солодуха:

Пожалуй, вы сами ответили кому.

Зритель из зала:

Ходят слухи, что ваш кумир, Валерий Леонтьев, все концерты отрабатывает под фонограмму. Может стоит поменять кумира?

Александр Солодуха:

Я знаю, что он много лет работал живьем. И дай Бог каждому артисту проработать на сцене столько лет, сколько проработал Валерий Леонтьев. Я думаю, иногда на больших стадионных концертах используется фонограмма на песни, где нужно много двигаться, а в остальных случаях он работает живьем.

Зритель из зала:

Вы поп-певец номер 1 в Беларуси, а кто, по вашему мнению, поп-певец номер 2?

Александр Солодуха:

Многие артисты заслуживают внимание. У нас много хороших исполнителей и молодых ребят. Мне нравится, как поет Алексей Хлестов.

Нина Богданова:

Расскажите про историю шарфика, который на вас одет.

Александр Солодуха:

Это шарфик футбольной команды «Шахтер» (Солигорск). С этого сезона я являюсь ее поклонником. Эту кроманду с этого года возглавляет Эдуард Васильевич Малофеев. Когда я был маленьким мальчиком, я говорил, что я буду петь либо у Мулявина в ансамбле «Сябры», либо играть у Малофеева в минском «Динамо». Я еще с ним не знаком и ни разу не встречался, но этот сезон я буду болеть за эту команду.