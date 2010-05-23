Концерт группы «Tokio» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Tokio» создана в 2002 году. Первый альбом выпустила в 2004, а через 2 года группа стала лучшим рок-проектом года, по версии канала MTV Россия, и выпустила второй альбом. Композиции группы входят в саундтреки таких популярных кинолент, как «9 Рота», «Жара» и «Обитаемый остров». Совсем недавно вышел новый диск «Выбирая любовь».

Зритель из зала:

Вы назвали свою группу «Tokio», а ведь Россия воевала с Японией в составе Советского союза. Вы не патриоты?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Название группы не имеет отношения к Японии. «Tokio» - это энергия, заряженные частицы, свет.

Зритель из зала:

Можете представить ситуацию, при которой вы бы ударили девушку рукой или обидели словом?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Ударить девушку – это самое последнее, что я могу сделать. Что касается того, чтобы обидеть девушку словом, я недостаточно уравновешенный человек и иногода могу обидеть. Но надо держать себя в руках.

Зритель из зала:

Ваш соперник по рингу, певица Гюнешь, очень хочет поехать на конкурс «Евровидение». Ее все отговаривают, а вы сможете ее отговорить?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Я думаю, что если девушка хочет, то лучше ее не отговаривать. Пусть попробует, может она видит в этом свои дальнейшие шаги. Мы желаем ей удачи!

Нина Богданова:

Есть информация, что песня «Когда ты плачешь» стала лидером по скачиванию в интернете. Как вы относитесь к музыкальному пиратству?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Пока еще не придумали технологию, которая могла бы обеспечить интересы автора, я думаю ее придумают. Мы даем концерты, записываем альбомы. И в любом случае даже если мы что-то теряем, мы получаем такие вещи, которые за деньги не купишь.

Зритель из зала:

Юрий Антонов говорит, что он никогда не пишет песни о любви, посвященные конкретному человеку, а вы?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Любовь – это чувство, которое дает нам возможность питаться этой жизнью и наслаждаться ей, это реальные чувства, которые мы испытываем, поэтому мы об этом поем.

Зритель из зала:

Как вы думаете, кем вы были в прошлой жизни и кем бы вы хотели стать в будущем?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Если серьезно говорить на эту тему, я думаю в прошлой жизни я был чуть похуже, а в следующей жизни я буду чуть получше. Мне кажется так все и происходит .

Зритель из зала:

В репертуаре вашей группы много песен о любви, это говорит о том, что вы счастливы в ней?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Конечно, мы счастливы. Мы купаемся в этом чувстве.

Зритель из зала:

С виду вы уверенный в себе человек, к чему эти детские слюни в композициях «Когда ты плачешь» и «Кто я без тебя»?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Дело в том, что моменты из нашей жизни. У меня не могут быть песни только про роботов.

Зритель из зала:

Чьи взгляды вам более близки Юрия Шевчука или Филиппа Киркорова?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Мне более близки мои взгляды, то что я чувствую и что пою. Когда-то мне нравился Юрий Шевчук, но я из этого вырос.

Зритель из зала:

Зачем вы маскируете свою попсу под рок-музыку?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Мы никогда не придерживаемся никаких стилей и направлений, мы не затрагиваем модные движения, мы никогда не относились к року. Мы играем поп-музыку, музыку которую слушает огромное количество людей.

Зритель из зала:

Что не нужно делать, чтобы добиться успехов в шоу-бизнесе?

Ярослав Малый (группа «Tokio»):

Врать, самое главное быть искренним человеком и верить в свою мечту. Я стараюсь быть искренним, иначе нет смысла тратить на все это время.