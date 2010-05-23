Группа «Tokio» создана в 2002 году. Первый альбом выпустила в 2004, а через 2 года группа стала лучшим рок-проектом года, по версии канала MTV Россия, и выпустила второй альбом. Композиции группы входят в саундтреки таких популярных кинолент, как «9 Рота», «Жара» и «Обитаемый остров». Совсем недавно вышел новый диск «Выбирая любовь».
Зритель из зала:
Вы назвали свою группу «Tokio», а ведь Россия воевала с Японией в составе Советского союза. Вы не патриоты?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Название группы не имеет отношения к Японии. «Tokio» - это энергия, заряженные частицы, свет.
Зритель из зала:
Можете представить ситуацию, при которой вы бы ударили девушку рукой или обидели словом?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Ударить девушку – это самое последнее, что я могу сделать. Что касается того, чтобы обидеть девушку словом, я недостаточно уравновешенный человек и иногода могу обидеть. Но надо держать себя в руках.
Зритель из зала:
Ваш соперник по рингу, певица Гюнешь, очень хочет поехать на конкурс «Евровидение». Ее все отговаривают, а вы сможете ее отговорить?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Я думаю, что если девушка хочет, то лучше ее не отговаривать. Пусть попробует, может она видит в этом свои дальнейшие шаги. Мы желаем ей удачи!
Нина Богданова:
Есть информация, что песня «Когда ты плачешь» стала лидером по скачиванию в интернете. Как вы относитесь к музыкальному пиратству?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Пока еще не придумали технологию, которая могла бы обеспечить интересы автора, я думаю ее придумают. Мы даем концерты, записываем альбомы. И в любом случае даже если мы что-то теряем, мы получаем такие вещи, которые за деньги не купишь.
Зритель из зала:
Юрий Антонов говорит, что он никогда не пишет песни о любви, посвященные конкретному человеку, а вы?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Любовь – это чувство, которое дает нам возможность питаться этой жизнью и наслаждаться ей, это реальные чувства, которые мы испытываем, поэтому мы об этом поем.
Зритель из зала:
Как вы думаете, кем вы были в прошлой жизни и кем бы вы хотели стать в будущем?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Если серьезно говорить на эту тему, я думаю в прошлой жизни я был чуть похуже, а в следующей жизни я буду чуть получше. Мне кажется так все и происходит .
Зритель из зала:
В репертуаре вашей группы много песен о любви, это говорит о том, что вы счастливы в ней?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Конечно, мы счастливы. Мы купаемся в этом чувстве.
Зритель из зала:
С виду вы уверенный в себе человек, к чему эти детские слюни в композициях «Когда ты плачешь» и «Кто я без тебя»?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Дело в том, что моменты из нашей жизни. У меня не могут быть песни только про роботов.
Зритель из зала:
Чьи взгляды вам более близки Юрия Шевчука или Филиппа Киркорова?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Мне более близки мои взгляды, то что я чувствую и что пою. Когда-то мне нравился Юрий Шевчук, но я из этого вырос.
Зритель из зала:
Зачем вы маскируете свою попсу под рок-музыку?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Мы никогда не придерживаемся никаких стилей и направлений, мы не затрагиваем модные движения, мы никогда не относились к року. Мы играем поп-музыку, музыку которую слушает огромное количество людей.
Зритель из зала:
Что не нужно делать, чтобы добиться успехов в шоу-бизнесе?
Ярослав Малый (группа «Tokio»):
Врать, самое главное быть искренним человеком и верить в свою мечту. Я стараюсь быть искренним, иначе нет смысла тратить на все это время.