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«Звездный ринг» за 14 марта 2015 года: «Crush» против «Leon’S»

15 марта 2015 08:44
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«Crush». Ими покорялись самые разные концертные площадки. Они подчиняли своим магнетизмом публику в самых разных странах. Группа вне стиля и границ. Способны создать ощущение праздника в любой будничный день, ведь праздник — это их работа.    

«Leon’S». Этим музыкантам скромности не занимать. Они называют себя воплощением таланта, харизмы и креативных идей. Возможно, все это помогло коллективу заработать статус лучшей музыкальной группы Беларуси в 2012 году. 

В этой битве победителем стала группа «Crush».

# Музыка # Белорусские исполнители

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