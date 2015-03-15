«Звездный ринг» за 14 марта 2015 года: «Crush» против «Leon’S»

«Crush». Ими покорялись самые разные концертные площадки. Они подчиняли своим магнетизмом публику в самых разных странах. Группа вне стиля и границ. Способны создать ощущение праздника в любой будничный день, ведь праздник — это их работа.

«Leon’S». Этим музыкантам скромности не занимать. Они называют себя воплощением таланта, харизмы и креативных идей. Возможно, все это помогло коллективу заработать статус лучшей музыкальной группы Беларуси в 2012 году.

В этой битве победителем стала группа «Crush».