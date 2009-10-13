Группа «Технология»: С чего вы взяли, что мы пили?

Концерт группы «Тенхнология» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Технология» основана в 1990 году с помощью известного продюсера Юрия Айзеншписа стали лидерами стадионов, концертных площадок и клубов. В 1993 году солист Роман Рябцев покинул группу. И только через 10 лет произошло воссоединение.

Зритель из зала:

Ваше возвращение - это миссия с большой буквы или это некий коммерческий проект?

Группа «Технология»:

Все, что мы делаем, мы делаем потому, что нам это нравится. Нам захотелось снова играть вместе.

Зритель из зала:

Вы пьете так же много, как раньше, или Вы увеличили обороты?

Группа «Технология»:

А с чего вы взяли, что мы пили?

Зритель из зала:

А был ли какой-то допинг перед концертами?

Группа «Технология»:

Я понимаю ваш вопрос. В прессе чего только не писали обо мне. У меня есть две такие толстые папки со всяким бредом. Писали, что я после ухода из группы впал в депрессию и запил, продал все свои гитары, потому что у меня не было денег. Мне было очень смешно читать, потому что я с гастролей не вылезал, у меня просто не было времени на пьянство, а на гитаре своей я играл.

Зритель из зала:

Вы за здоровый образ жизни?

Группа «Технология»:

Нет, я бы не сказал, что мы за здоровый образ жизни. Мы - за уверенность во всем.

Зритель из зала:

Скажите, пожалуйста, вы сами себе на экране нравитесь?

Группа «Технология»:

Нет.

Зритель из зала:

А почему?

Группа «Технология»:

Потому что, если сам себе нравишься, то это первый шаг к тому, чтобы жизнь закончить в одиночестве, занимаясь любованием в зеркале и самоудовлетворением.

Петр Елфимов :

Ребята, мы сегодня участвуем в таком соревновании, в котором нам не в чем соревноваться, мы абсолютно разные, самодостаточные. Вам у нас нравится?

Группа «Технология»:

Я сюда, честно говоря, и без гастролей пару раз приезжал — потусоваться, погулять. Обожаю этот город.

Зритель из зала:

Вопрос от давнего поклонника. Шесть лет назад группа вновь собралась, вышли кое-какие синглы. Я так понимаю, очень скоро можно ожидать новый альбом?

Группа «Технология»:

Песен написано очень много, более того, впервые в нашей практике получается так, что не все, что написано, издается. Некоторые вещи лежат у меня и дожидаются своего часа, может быть, потому что мы толком еще не знаем, как правильно их сделать. Они вызревают, как хороший коньяк в бочках, когда они дозреют, тогда обязательно издадим. А материал на следующий альбом уже записан, осталось только свести, придумать дизайн обложки. Думаю, что в начале следующего года альбом уже выйдет, хотя мы не любим загадывать.

Зритель из зала:

Какое-то время вы сотрудничали с Юрием Айзеншписом, который когда-то также работал еще с группой «Кино», Владом Сташевским и Димой Биланом. Почему Вы работали так недолго и неплодотворно? Вы не сошлись характерами?

Группа «Технология»:

Во-первых, об этом миллион раз писалось в прессе, и я не могу сказать, что мы неплодотворно работали, потому что Юра для нас очень много сделал. Другое дело, что мы во время сотрудничества с ним ничего не получали в материальном плане. Банальное желание зарабатывать больше денег привело к тому, что мы сказали ему «до свидания».

Зритель из зала:

Рома, ты был звукорежиссером не только «Технологии», но еще и ряда поп-проектов.

Группа «Технология»:

Я и есть. «Белые кораблики», например, это мое сведение. На моей совести. - Сейчас только «Технология»? - Сейчас да.

Зритель из зала:

Скажите, вы всегда были понтовыми музыкантами, Вас часто за это били?

Группа «Технология»:

Я не припомню такого случая, чтобы меня вообще били. Один раз дрался из-за девушки, но мне было тогда лет семнадцать.

Зритель из зала:

Особого вокала в вашей группе не наблюдается. Как вы думаете, почему люди до сих пор вас слушают?

Группа «Технология»:

У Марка Бернеса или у Леонида Утесова голоса не было никакого вообще, но, тем не менее, музыку они делали хорошую. Их слушали не за вокальные данные, для этого есть опера и джаз. Люди слушали просто подачу, музыкальный материал, текстовый материал - что все вместе называется песней. Честно, без ложной скромности, могу сказать, что за последние годы я научился петь лучше.