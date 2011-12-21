Группа «Serebro»: Мы даже в отпуск хотим лететь вместе — не надоели друг другу за пять лет, как выяснилось

Девушки из группы «Serebro» рассказывают о Минске, о белорусах, а также о взаимоотношениях внутри группы.

Ольга Серябкина, группа «Serebro»:

В нашей компании работает девушка, управляющий менеджер — она из Беларуси. Сама она из Могилёва, но очень долго работала в Минске, в минской газете. Она много всего рассказывает нам про Беларуси и про Минск.

Участницы группы «Serebro» влюбились в Минск с первого взгляда. «Мы бы даже остались здесь жить», — заявили исполнительницы. За пять лет существования «Serebro» прилетали в Минск неоднократно. В последний раз столица Беларуси встретила их туманом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Темникова, группа «Serebro»:

Я аплодировала капитану корабля, который смог посадить самолёт достаточно спокойно и мягко. Туманище у вас просто. А не туман.

Ольга Серябкина, группа «Serebro»:

Мы все знаем блюда из картошки. И на самом деле, всё очень близко, всё очень похоже, особенно, учитывая историю и так далее. Но при этом у вас есть какие-то особенности.

Я считаю, что белорусские девушки очень красивы, в них есть какая-то изюминка. Ваша красота где-то внутри: не просто красивая картинка, но и что-то внутри.

Елена Темникова, группа «Serebro»:

А по-моему, картинка тоже хороша.

Ольга Серябкина, группа «Serebro»:

Я к тому, что существует некая тайна. В общем, мне очень нравится. А с парнями мы не знакомы ещё.

Елена Темникова, группа «Serebro»:

Мы чередуем гастроли и ездим в тёплые страны, где море и солнышко. И у нас очень дружный коллектив. У нас потрясающие музыканты! У нас очень классный директор, и вся команда дружна-предружна. Мы даже отдыхать в отпуск хотим лететь вместе — мы не надоели друг другу за пять лет, как выяснилось.