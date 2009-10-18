Группа «Палац»: Вместо секса - уважение к женщинам, вместо наркотиков — водка

Концерт группы «Палац» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Палац» - профессиональные музыканты, объединив дудки и цимбалы в 1992 году, они превратили народную песню в современную этнокомпозицию. Они постоянные участники различных фестивалей в Европе и СНГ, черпают вдохновение в белорусских обрядах.

Зритель из зала:

Не было ли у вас предрассудков или непонимания, когда вам сказали, что на этом ринге вы будете противостоять группе «Da Vinci»?

Группа «Палац»:

Мы очень рады, что они тоже здесь были.

Зритель из зала:

Я знаю, что вы преподаете в Белорусском государственном университете культуры. Такой вопрос к вам: черный в белорусской колористике – это цвет земли, цвет смерти. А почему вы все в черном?

Группа «Палац»:

Это не совсем так. Приходите в университет учиться, и вам расскажут про все цвета. Я думаю, что тогда этот вопрос прозвучит по-другому.

Зритель из зала:

А почему вы в черном?

Группа «Палац»:

Нам сказали, что сцена будет черная. На черной сцене это просто некрасиво.

Зритель из зала:

Вы чувствуете, что песни группы «Палац» как-то безразличны молодежи? Вам все равно?

Группа «Палац»:

Не чувствую этого. Но сейчас это говорила, наверняка, не молодежь. У нас очень много поклонников среди молодежи.

Зритель из зала:

Кто ваша аудитория?

Группа «Палац»:

Очень широкая аудитория. Но на сегодняшний день нас больше знают люди примерно нашего возраста. Им больше всего нравится наша музыка. Это правда.

Зритель из зала:

Пробовали ли вы петь таким голосом, которым вы разговариваете в жизни? Или это особенный почерк вашей группы?

Группа «Палац»:

У нас это обычная белорусская манера исполнения и она не отличается от обычного голоса. Я пою так же, как и говорю.

Зритель из зала:

У многих музыкантов девизом является секс, наркотики и рок-н-рол. Является ли это вашим девизом или, по-крайней мере, было ли такое на первых этапах вашей карьеры?

Группа «Палац»:

Уважение к женщинам — вместо секса, вместо наркотиков — водка, а вместо рок-н-рола — фолк-модерн.

Зритель из зала:

А доводилось ли вам исполнять песни других исполнитей?

Группа «Палац»:

Песни других исполнителей мы поем, когда сами отдыхаем.

Зритель из зала:

Почему у всех рок-музыкантов такие длинные и шелковистые волосы?

Группа «Палац»:

Не у всех. Когда я был совсем молодым, у нас боялись длинноволосых, а теперь, когда я иду по улице, знаете, длинноволосых не боюсь, боюсь бритых. Наверное, это память про то минувшее.

Зритель из зала:

Вам не стыдно поганить белорусские народные песни?

Группа «Палац»:

Поганить – это от слова «поганство» - «язычеcтво», мы думаем, что мы происходим не от язычеcтва, поэтому не поганить, а переделывать.

Зритель из зала:

Как вы сами называете тот стиль музыки, который вы играете?

Группа «Палац»:

Мы позиционируем свою стилистику как фолк-модерн, но все равно в Европе нас воспринимают как фолк-рок.