Умеет ли группа «Da Vinci» петь на белорусском и русском языках?

Концерт группы «Da Vinci» на «Звездном ринге» СТВ.

Солист группы «Da Vinci» - Денис Дудинский, со студенческим камерным хором он объездил почти пол-Европы, имеет диплом преподавателя иностранных языков. Группа «Da Vinci» поет исключительно на итальянском языке. Их любят в Беларуси и знают в Италии.

Зритель из зала:

Денис, вы себя уже реализовали в различных ипостасях и проектах. Зачем вам нужен этот проект? Неужели это искренняя любовь к деньгам?

Группа «Da Vinci»:

Во-первых, не реализовал еще. В процессе. Сложно сказать, что кто-то себя уже реализовал. Мне еще 35 лет, Леониду 46, Ольге 22. Мы еще все в процессе. Молоды, веселы, счастливы и чуть-чуть где-то, наверное, удачливы. А любовь к деньгам, да, наверное, она присутствует. Бесплатно, разумеется, петь не станем, как любой нормальный, уважающий себя человек. А бесплатно и не приглашают.

Зритель из зала:

В начале вашего «минуса» записаны аплодисменты. Вы боитесь, что вам не будут аплодировать?

Группа «Da Vinci»:

Нет, просто так получилось. В одной песне у нас записаны крики чаек. Мы же не боимся, что под наши песни чайки кричать не будут.

Зритель из зала:

Кто вы по гороскопу?

Группа «Da Vinci»:

Я - водолей, Леонид – лев, Ольга – рыба. Ой, нет, не рыба, но ведет себя, как рыба.

Зритель из зала:

Как вы считаете, артист, который поет под «минус», он ближе к искусству, творцу, художнику, или же к ребятам, которые поют в ресторане?

Группа «Da Vinci»:

Дай Бог всем нам петь, как поют ребята в ресторане.

Зритель из зала:

У меня вопрос к Леониду Ширину. Вы в прошлом довольно известный рок-музыкант. Как так получилось, что вы предали рок и отправились в «попсу»?

Группа «Da Vinci»:

Все жанры хороши, кроме скучных, так что не всегда это предательство. Не судите так строго.

Зритель из зала:

Вы выбрали итальянский язык, потому что здесь никто его не понимает, или вы просто на русском и белорусском петь не умеете?

Группа «Da Vinci»:

У нас есть песни на английском языке, на русском. Сейчас мы будем готовить целую программу на белорусском языке. Другое дело, что мы не все песни выпускаем. В радиоэфир мы выпускаем песни исключительно на итальянском языке.

Зритель из зала:

Свои песни вы исполняете на чистом итальянском языке или на диалекте?

Группа «Da Vinci»:

Разумеется, с акцентом, но на итальянском языке.

Зритель из зала:

На что и на кого ориентируется ваш проект? На «Евровидение», например, вас не пошлешь.

Группа «Da Vinci»:

Нас вообще не пошлешь. Нас очень трудно послать.

Зритель из зала:

Вы дома под гитару поете?

Группа «Da Vinci»:

Да, особенно когда не трезвы, когда гитара не своя, которой можно взять не только струну, но и душу. А так мы садимся где-то на кухоньке и иногда поем под чаек. Это очень хорошие, дружеские, трогательные вечера.