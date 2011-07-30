Группа «Nova» ищет барабанщика, бас-гитариста, гитариста и клавишника

Молодость, талант и юмор схлестнулись в этом коллективе. Он существует не первый год, но в только этом «Nova» уверенно ворвалась на профессиональную сцену. Как оказалось, после почти полной смены состава.

Сергей Матеюк, фронтмен группы «Nova»:

Через этот коллектив прошло много людей. Но я рад, что эта перетасовка остановилась.

У нас появился Алексей. И мы сейчас до конца формируем состав и приступаем к подготовке акустической программы.

Презентация намечена на осенние месяцы. А пока вовсю кипит работа над составом группы. Планируется наличие барабанщика, бас-гитариста, одного-двух гитаристов и клавишника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Nova» готова экспериментировать с музыкальными направлениями и даже привлекать для некоторых композиций фольклорные коллективы или клубного ди-джея.

Сергей Матеюк, фронтмен группы «Nova»:

Мы благодарны Богу и всем людям на земле, что не ущемлены продюсером. И мы в силах делать такую музыку, которая нам нравится, и дарить ее людям.



Алексей Новиков, гитарист группы «Nova»:

Я слушаю абсолютно всю музыку. И все многообразие пытаюсь впитать в себя.

Сергей Матеюк, фронтмен группы «Nova»:

Секрет успеха заключается в огромном труде и профессионализме участников коллектива. Как мне сказали друзья, которые много лет варятся в белорусском шоу-бизнесе, всем двигает инициатива. Подбирая новый состав, я руководствовался и этим принципом. Для меня важно, чтобы человек желал и жил этим.

Алексей Новиков, гитарист группы «Nova»:

Жизнь свела нас в одном общем проекте. Мы работали с Сергеем вместе, там и познакомились. Потом я узнал, что он собирает группу. Мы решили заняться какой-то совместной деятельностью. Я один из первых, кто пришел в новый состав.

Сергей – музыкант, можно сказать, с пеленок. Уже в шесть лет уверенно осваивал нотную грамоту, окончил специализированную школу, проработал 15 лет в нескольких коллективах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Матеюк, фронтмен группы «Nova»:

Я начинал, как и все музыканты, с этюдов Шопена. А потом перешел к более профессиональным вещам: «Машина времени», «Чайф».

«Nova» несет только позитивный заряд эмоций, хорошее настроение и новое веяние жизни для каждого человека.

У группы «Nova» за плечами уже борьба за пьедестал музыкального почета в проекте «Звездный ринг», сольный концерт, успешное участие в вечере памяти Майкла Джексона. Кстати, специально для последнего, фронтмен группы перевел на русский язык один из бессмертных хитов мировой звезды.

Сергей Матеюк, фронтмен группы «Nova»:

Это одна из моих идей – написать целую пластинку песен Майкла Джексона, только качественно переведенных на русский язык. И спеть их. Многие славяне, жители постсоветского пространства не настолько хорошо владеют языком, чтобы понять, о чем пел Майкл. И я хотел бы таким образом донести его творения до наших людей.

А чтобы реализовывать столь сложные и профессиональные идеи, необходим завтрак питательный и музыкальный.

Сергей Матеюк, фронтмен группы «Nova»:

Петь нужно всегда подготовленным голос, после распевки. Но мне тяжело – я всегда пою. Тяжело удержаться.

Алексей Новиков, гитарист группы «Nova»:

Сегодня, если откровенно, я себе делал отбивные с курицей. Это самый простой и быстрый вариант.

У меня каждое утро играет вместо будильника радио. И с чего начнется, с того и слушаем.

Группа открыта для самых невероятных экспериментов. Она то устремляется в роковую волну, то покачивается на размеренной глади популярной музыки, то купается в фольклорных мотивах. И вряд ли здесь что-то может стать лидирующим, ведь на то она и «Nova».

Сергей Матеюк (группа NOVA): Я пишу музыку к стихам белорусских поэтов