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Алесь Таболич (pagan folk metal группа Znich): Любим Беларусь, гордимся ею и ее красивыми людьми

14 июля 2011 14:47
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Скажите, в чем отличие именно вашей группы от групп, играющих pagan folk?

Алесь Таболич (группа Znich):
Во-первых, мы поем на белорусском языке. А во-вторых, мы одни из пионеров этого направления в Беларуси. И у нас уже юбилей — 15 лет.

Алесь, любовь к белорусской культуре идет из души, или таким образом Вы просто хотите выделиться?

Алесь Таболич (группа Znich):
Я думаю, что у каждого из нас есть такая любовь, ведь мы всегда были в деревнях, слушали песни наших бабуль-дедуль.

Почему Вы выбрали именно такой стиль исполнения? У Вас проблемы с желудком, колики, изжога?

Алесь Таболич (группа Znich):
Когда в 80-ые и 90-ые гг. мы слушали белорусские группы, то не заметили такой «тяжелой» атмосферы. И мы решили создать свою группу.

Вы с женой сделали одинаковые татуировки. Почему белорусский орнамент, а не имена друг друга?

Алесь Таболич (группа Znich):
Да, это белоруский орнамент. Но что он значит? Это родовод: тут есть и женщина, и мужчина, и семья.

Скажите, а Вы бы смогли покорить «Евровидение», как когда-то это сделала группа Lordi?

Алесь Таболич (группа Znich):
Если бы у нас были костюмы... У финнов такое направление воспринимается как наша попса.

Из какого периода белорусской истории Вы черпаете вдохновение для Вашего творчества?

Алесь Таболич (группа Znich):
У нас затрагиваются разные периоды. Мы можем брать этнические, древние мотивы. В прошлом году мы сняли клип «Мроя» в Гольшанском замке. Эта история про девочку, которая была там замурована. Это всё история, этнография, связь с культурой. Эту культуру мы несем через свои тексты.

Алесь Таболич (pagan folk metal группа Znich): Любим Беларусь, гордимся ею и ее красивыми людьми -1

Алесь Таболич (pagan folk metal группа Znich): Любим Беларусь, гордимся ею и ее красивыми людьми -3

Алесь Таболич (pagan folk metal группа Znich): Любим Беларусь, гордимся ею и ее красивыми людьми -5

В репертуаре группы есть песня «Беларусь», в которой Вы признаетесь в любви к Родине. Скажите, а в каких странах мира Вы бы еще хотели жить?

Алесь Таболич (группа Znich):
Мы живем в нашей стране. Мы ее любим, уважаем и гордимся ей, ее красивыми людьми.

Ваша жена — филолог. Исправляет ли она Вас, когда Вы делаете ошибки?

Алесь Таболич (группа Znich):
Она помогала мне написать новый текст. Скоро выйдет альбом и Вы сами послушаете песню «Гэты лёс».

Ваша музыка нравится разным людям, даже тем, кто не имеет отношения к року. Скажите, чем она им нравится?

Алесь Таболич (группа Znich):
Когда приходишь на концерт, тогда ощущаешь эти эмоции. Пусть это будет рок, трэш, хардкор, хоть рэп. Когда есть взаимодействие между артистом и зрителем, тогда тебе верят.

Алесь, Вы обладаете мощным металлическим голосом. Скажите, а вы его используете в обычной жизни, чтобы врага отпугнуть, жену успокоить?

Алесь Таболич (группа Znich):
Нет. Мы разговариваем в жизни нормально.

В Вашей музыке много символизма и даже мистики. Скажите, что-нибудь необычное случается?

Алесь Таболич (группа Znich):
Есть некоторые моменты по жизни — дежавю. Они подсказывают, как жить дальше. Самое главное, что мы должны идти, искать и находить.

# Музыка # Белоруссия

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