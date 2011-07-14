Алесь Таболич (pagan folk metal группа Znich): Любим Беларусь, гордимся ею и ее красивыми людьми

Скажите, в чем отличие именно вашей группы от групп, играющих pagan folk?

Алесь Таболич (группа Znich):

Во-первых, мы поем на белорусском языке. А во-вторых, мы одни из пионеров этого направления в Беларуси. И у нас уже юбилей — 15 лет.

Алесь, любовь к белорусской культуре идет из души, или таким образом Вы просто хотите выделиться?

Алесь Таболич (группа Znich):

Я думаю, что у каждого из нас есть такая любовь, ведь мы всегда были в деревнях, слушали песни наших бабуль-дедуль.

Почему Вы выбрали именно такой стиль исполнения? У Вас проблемы с желудком, колики, изжога?

Алесь Таболич (группа Znich):

Когда в 80-ые и 90-ые гг. мы слушали белорусские группы, то не заметили такой «тяжелой» атмосферы. И мы решили создать свою группу.

Вы с женой сделали одинаковые татуировки. Почему белорусский орнамент, а не имена друг друга?

Алесь Таболич (группа Znich):

Да, это белоруский орнамент. Но что он значит? Это родовод: тут есть и женщина, и мужчина, и семья.

Скажите, а Вы бы смогли покорить «Евровидение», как когда-то это сделала группа Lordi?

Алесь Таболич (группа Znich):

Если бы у нас были костюмы... У финнов такое направление воспринимается как наша попса.

Из какого периода белорусской истории Вы черпаете вдохновение для Вашего творчества?

Алесь Таболич (группа Znich):

У нас затрагиваются разные периоды. Мы можем брать этнические, древние мотивы. В прошлом году мы сняли клип «Мроя» в Гольшанском замке. Эта история про девочку, которая была там замурована. Это всё история, этнография, связь с культурой. Эту культуру мы несем через свои тексты.