Сергей Матеюк (группа NOVA): Я пишу музыку к стихам белорусских поэтов

NOVA — музыкальный проект, созданный в феврале 2009 года в Минске, (Беларусь). Своим рождением группа NOVA обязана Сергею Матеюку, который, участвуя в различных музыкальных проектах, вынашивал идею создания собственной группы. В конце 2008 года пришло время воплощения этой идеи. Начались поиски музыкантов и написание нового материала. Музыка группы NOVA — это поп-рок (не только спокойный, но и взрывной).

А Вы долго думали над названием для группы?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Спасибо за вопрос. Оно мне приснилось с утра. Я проснулся и понял, как назвать коллектив. Название легко запоминается. Название интересное. Я стараюсь делать что-то новое. Что получится — то получится.

Надеюсь, это будет клёво — группа NOVA.

А не слишком ли громко вы о себе заявляете: «King of Pop» — «король попа»?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Эта майка означает лишь то, что я очень ценю и уважаю Майкла Джексона.

Вот Вы сказали сейчас про Майкла Джексона. Я слышала, что Вы принимали участие в концерте, который был посвящен памяти Майкла Джексона. Я так понимаю, что вы являетесь его поклонниками.

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Ну, нет. Мы как музыканты уважаем этого человека, так как он был не только великим человеком, но и классным музыкантом. И вообще просто идол, поп-икона, король поп-музыки.

А можете сейчас спеть что-нибудь любимое? Да, из Майкла Джексона.

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Нет. Я слишком самокритичен и не берусь цитировать музыкально этого рок-поп-короля без подготовки.

В группе есть песня про дружбу, в которой вы не все вместе, а по одному. В жизни тоже не на кого рассчитывать?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

К этой песне я написал только музыку, а стихи написал Николай Шабович. В этой песне поется о том, что нам надо ценить дружбу и что без друга в жизни мы можем мало, потому что нам кто-то должен помочь поставить лестницу, по которой мы сможем карабкаться вверх.

Ваше творчество чем-то напоминает солистов вокально-инструментальных ансамблей советских времен. А вы с них брали пример?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

В детстве и отрочестве я слушал много музыки, слушал все, что лилось из радио, магнитофонов, проигрывателей. Но я не могу ответить однозначно, что я черпаю только от них. Я просто делаю то, что умею.

У Вашего коллектива есть песня про неразделенную любовь к некой звездной особе. Кто стал прообразом: белорусская певица, актриса, быть может, телеведущая?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Эта песня называется «Ты звезда», по-моему. Эта история про известную певицу Нину Богданову и неизвестного мальчика из деревушки где-то под Ганцевичами. Вот он очень любил, любил, любил и... Послушайте песню. Может быть, мы когда-нибудь ее исполним на большом экране.

Откуда пошел такой слух, что для того чтобы попасть в вашу группу, нужно иметь минимум два миллиона долларов или Ламборджини?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Желтая пресса пустила этот слух, мы уже разобрались с этим корреспондентом. Вот теперь скрывается от нас в Венесуэле.

А желающие были?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Да. Шакира хотела, но она не прошла кастинг — не те формы.

Скажите, а вас часто освистывают на выступлениях в клубах?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Никогда не освистывали, но это было бы прикольно, наверное. Обязательно хочу попробовать.

Может, просто Вы не выступали в клубах?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Выступали в клубах очень много. Я всегда, когда выхожу на сцену, говорю: «Мы очень популярная группа в своих кругах». А кто эти круги, остается загадкой.

А вам нравится больше выступать в клубах или на большой площадке?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Я отвечу за себя. Мне больше нравится выступать там, где много людей.

Вы участвовали и в других группах? Что это были за коллективы и почему с ними не сложилось?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Давным давно я являлся основателем, или сооснователем, коллектива CHIEFS BAND. Он в свое время был очень популярен. Они играют фанк-джаз. Но мы с ребятами не сошлись во взглядах на алкоголь.

А какое у вас отношение к алкоголю?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Я в разводе с ним.

Скажите, со спортом Вы на «ты» или на «Вы»?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Я много лет играл в футбол и сейчас являюсь членом команды белорусской эстрады по футболу «Арт-Старс».

Группе чуть более двух лет. Тяжело бороздить просторы отечественного шоу-бизнеса?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Тяжело. Это как в любой профессии. Надо что-то делать, хотеть, искренне верить, тогда все получится. Ну и вы, зрители, должны нас поддерживать.

Ребята, тексты группы просты. Может не стоит жалеть денег на хорошего поэта-песенника?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

А зачем писать тексты про параболы? Мы пишем про жизнь. Я пишу музыку к стихам белорусских поэтов и не сказал бы, что там простые тексты.

Скажите, почему Вы предпочли поп-рок другим направлениям музыки?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Спасибо. Градацию музыкальных стилей придумали журналисты. Я даже не беру на себя полномочия различать поп, рок, гранж. Мы просто делаем музыку, которая у нас получается. И я убежден, что у нас получается что-то доброе.

А вот что группа NOVA готовит новенького?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Я хочу выпустить пластинку, которая будет не совсем обычна, но это секрет. Я еще не решил: то ли на ней не будет треков, то ли она будет квадратная, чтобы не влазить в проигрыватели.

Успешность группы зависит от харизмы солиста. Скажите, готовы ли Вы увлечь за собой толпы поклонниц?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Да. Я уже купил справочник «все телефоны города Минска». Я считаю, что у меня достаточно харизмы, чтобы покорить Вселенную.

Название NOVA, согласитесь, обязывает. А кто еще, кроме вас, находит что-то новое в вашем творчестве?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Моя бабушка. На любые новые песни она говорит: «О Боже. Что вы сделали?» — она привыкла к таким песням «Что стоишь, качаясь...».

У Вас очень много песен о несчастной, неразделенной любви. А в чем Вам везет? Может, в картах?

Сергей Матеюк (группа NOVA):

Да во всем везет. Человек — хозяин своей судьбы. Он должен настроится на хорошее настроение. Про неразделенную любовь попели, про дружбу споем. Все будет хорошо.