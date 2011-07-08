Певец Шир: Многие артисты отдают свои диски продавцам на рынках, а те их весь день крутят

Представитель белорусской поп-сцены Шир - белорусский певец туркменского происхождения. С 2006 года Шир - артист Молодежного эстрадного театра. В своем творчестве артист делает акцент на Востоке. В записи песен звучат экзотические музыкальные инструменты.

В детстве учился играть на скрипке. 1997 году начал делать первые шаги на Большую сцену Туркменистана. Через год он покинул родину и переехал в Минск. Здесь он продолжил свои музыкальные изыскания, результатом чего стал альбом «Караван любви».

Вы довольны на данный момент уровнем популярности в Беларуси или, может, считаете, что музыкальные критики Вас недооценивают?

Шир:

Я еще не достиг того момента, когда можно было бы сказать, что я завоевал Беларусь.

Вам когда-нибудь хотелось сменить амплуа и петь что-нибудь форматное? Реп, тяжелый рок...

Шир:

Я не знаю, что такое формат. Я пою лишь то, что мне по душе. У нас готовится новая песня с Инной Афанасьевой. Это будет что-то новое в моем исполнении. Будет больше рока.

Вы часто принимаете участие в музыкальных фестивалях. Что Вам это дает?

Шир:

На фестивале всегда особенная атмосфера. Много других исполнителей. Последний фестиваль, в котором я участвовал, проходил в Туркменистане на берегу Каспийского моря. Я выступал от Беларуси. На таких фестивалях можно увидеть то, чего я сам еще не достиг.

Вы, случайно, не под Таркана «косите»? Хотите быть похожими в своем творчестве на каких-нибудь исполнителей?

Шир:

Нет. И никогда не пытался.

К чему было сложнее всего привыкнуть, когда Вы приехали в Беларусь?

Шир:

Я сам мусульманин, и приехал из мусульманской страны. Здесь нет таких запретов, которые есть там. Здесь можно гулять после 23 часов, а у нас гулять было нельзя в такое время.

Вы говорили, что Ваша дочка — это Ваша гордость. А что бы вы могли сказать про свою жену?

Шир:

Моя жена очень удивительный и талантливый человек. Этот человек никогда мне не льстит и говорит всегда правду.

В Минске Вы сменили четыре ВУЗа. Это Вас что-то не устраивало в преподавателях или наоборот?

Шир:

Преподавателей не устраивало то, что мне приходилось совмещать и учебу, и работу. У меня уже тогда была молодая семья, которую нужно было обеспечивать. Мне приходилось много работать, чтобы оплатить свое обучение.

В Беларуси есть туркменская диаспора? Как она к Вам относится?

Шир:

К сожалению, туркменская диаспора в Беларуси пока не возникла. Уже пару лет ведется работа над ее созданием. Я являюсь председателем туркменской общины, в которую мы приглашаем молодых и талантливых студентов.

Какого туркменского блюда Вам не хватает в минских ресторанах?

Шир:

Это туркменский плов. Его готовит супруга.

Чем Вам выгоден Театр эстрады?

Шир:

Театр эстрады — это очень хорошая площадка для тех артистов, которые уже чего-то в жизни добились. Там есть слаженная команда. К ребятам можно обратиться за помощью, если что-то не получается. Для меня Театр эстрады — это большой дом, куда я могу прийти, и мне помогут.

Вы сами песни не пишите, только исполняете?

Шир:

Уже да. В этом плане очень мало талантливых ребят. Каждый должен делать свое дело.

Где бы Вам было проще раскрутиться как певцу: в Беларуси или у себя на родине?

Шир:

В Туркменистане существуют определенные радиостанции, куда можно принести диск. Там нужно пройти очень жесткий отбор, чтобы попасть в эфир. Многие артисты Туркменистана отдают свои диски продавцам на местных рынках, а те их весь день крутят. Таким образом идет раскрутка. Если ты охватываешь рынки, тебе идут за это дивиденды.

Есть ли у Вас любимая белорусская песня?

Шир:

Да. «Беларусачка».

Вы говорили, что на Ваше творчество очень повлиял Василий Раинчик. Вы можете его назвать своим крестным отцом?

Шир:

Василий Петрович дал мне огромный шаг вперед в творчестве.

С кем из коллег из Театра эстрады у Вас не сложились отношения?

Шир:

Нет таких людей, к счастью. Чем больше друзей, тем лучше.

В Беларусь Вы приехали за образованием. А почему сейчас не возвращаетесь на родину?

Шир:

У меня одна причина — моя семья.

Ваша работа позволяет Вам хорошо жить и иметь другие хобби?

Шир:

Одна работа не может полностью кормить, поэтому нужно что-то иметь дополнительно. Я пока прорабатываю идеи о дополнительной работе.