Группа «Litesound» сняла клип на официальную песню-гимн Чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Хорошая музыка, спорт… Что еще нужно для доброго утра? Сегодня нам посчастливилось начать свой день на ледовой площадке в компании группы «Litesound». Сейчас идут съемки клипа на официальную песню-гимн ЧМ по хоккею. И у нас есть уникальная возможность понаблюдать за съемочным процессом.

Идею клипа на песню «Brothers» Дмитрий и Владимир Карякины вынашивали долго. В итоге решили не просто поставить матч на льду, а рассказать целую историю о целеустремленности, воле к победе и командном духе.

В съемках принял участие известный белорусский спортсмен Олег Антоненко, который, по сценарию, сыграл роль кумира для юного хоккеиста.

Именно его советы через много лет помогли уже повзрослевшему спортсмену и его команде одержать победу над соперником. В роли хоккеистов выступили и сами участники группы «Litesound». Но это оказалось задачей не из легких.

Дмитрий и Владимир Карякины, группа «Litesound»:

Съемки проходят в жестких условиях. Второй раз на коньках. Отстаем чуть-чуть от графика. Задача непростая. У нас тут по сценарию целое кино. Володя задумал кучу всего. В принципе, идем нормально. В принципе, в хоккей играется хорошо!

Во время съемок клипа на официальную песню-гимн ЧМ по хоккею участники группы «Litesound» то и дело примеряли на себя разные роли. Они успели побывать не только хоккеистами и артистами, но и сценаристами, режиссерами, операторами… Весь клип снимали сами и ловко находились по разные стороны экрана.

Не обошлось на съемочной площадке и без смешных моментов. Даже к хоккейным травмам ребята отнеслись с юмором.

Ледовая схватка команд-соперников, зажигательные танцы девушек-чирлидеров, работа с массовкой, постановочные съемки воспоминаний с участием известного хоккеиста… Весь этот кропотливый съемочный процесс занял 4 дня. Итог – терабайты отснятого видео и удовольствие от результата.

Дмитрий Карякин, группа «Litesound»:

Я уже сказал, что меня можно продать в какую-нибудь очень дорогую команду. Если я выйду на лед, то противник проиграет потому что хоккеисты умрут со смеху. Но здесь лидирует Вова в плане крутизны.

Каким в итоге получится клип на официальную песню-гимн ЧМ по хоккею, узнаем совсем скоро. Приятного просмотра, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.