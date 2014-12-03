Международный конкурс исполнителей проходит в Минске

Новости Беларуси. На протяжении двух недель пятьдесят пианистов из разных уголков мира будут выступать на сцене большого зала Белорусской государственной филармонии. В столице стартовал Международный конкурс исполнителей. В нашей стране он проводится при содействии Министерства культуры и специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Международный конкурс пианистов проходит в Беларуси с 1996 года.

Раз в четыре года в Минск съезжаются музыканты из разных уголков мира: Россия, Украина, Китай, Марокко и Франция. В течение двух недель они будут говорить на одной языке – языке музыки.

Анатолий Мукалов, заместитель начальника отдела учебных заведений и работы с творческой молодежью Министерства культуры Республики Беларусь:

Организуются и проводятся Республиканские конкурсы для детей, для учащихся средних специальных учебных заведений. И с 1996 года наша страна стала проводить большие конкурсы музыкантов. Вот именно в 1996 году состоялся первый конкурс пианистов. Он и открыл счет таким крупным творческим соревнованиям.

Программа выступления для пианистов серьезная и довольно объемная. Даже в день открытия на сцене большого зала филармонии идут репетиции.

Дмитрий Чоне, участник конкурса (Украины):

Интересная программа. Достаточно свободная, но с включением произведений белорусских композиторов.

Конкурс будет проходить в три этапа и свое мастерство в полной мере сможет продемонстрировать каждый участник. В финал выйдут 6 лучших, среди которых и определится тройка призеров.

Анжелика Дрягунова, участник конкурса (Россия):

Конечно, хочется не просто поучаствовать, что-то привести.

Почетное звание лауреата, к слову, высоко ценит и оценивает специальный фонд президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

10 тысяч евро ждут лауреата первой премии, за второе и третье места – 8 и 5 тысяч евро соответственно.

Но главным призом для многих, безусловно, станет итоговый концерт.

Юлия Солтан, участник конкурса:

Для меня этот конкурс — очень важный этап в моем творчестве, я не настроена на победу. Для меня важно выступить хорошо именно для себя. Мне очень приятно слушать других конкурсантов, у них очень высокий уровень исполнения.

Валерий Шкарупа, ректор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, (Россия):

Здесь высокая планка, серьезные призы, серьезное жюри. Конкурс, я считаю, занимает прочное место в ряду самых уважаемых конкурсов мира.

Главная особенность международного конкурса пианистов в том, что в нем нет проигравших. Само выступление на мероприятии такого уровня – уже победа. Доверие публики, благодаря которой конкурс был и остается событием национального масштаба, не зависит от званий и достижений музыканта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.