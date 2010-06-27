Группа «IQ48»: Если в космос, то только с Солодухой!

Концерт группы «IQ48» на «Звездном ринге» СТВ.

Официальный год рождения группы – 2003. Группа определяет свой стиль как позитивный фанк и рэпкор. В разные годы в команде выступали такие известные отечественные музыканты, как Павел Зыгмантович и Константин Колесников. Участники различных рок-фестивалей: «Рок за Бобров», «Рок-Кола». Дискография коллектива составляет два альбома.

Нина Богданова:

Как вы выходите из творческих кризисов и тупиков?

Группа «IQ48»:

Мы просто репетируем, играем и придумываем что-нибудь интересное.

Зритель из зала:

Отличительной особенностью вашей группы было использование саксофона. Почему вы от него избавились?

Группа «IQ48»:

Когда мы 8 лет играли с саксофоном, то это уже немного надоело. Многие говорили, что это не хип-хоп. В конце концов, мы сами начали что-то понимать: почему бы не сделать что-нибудь гитарное. Мы пробуем, мы не стоим на месте. Формат – это не для нас. А эксперименты – это интересно.

Зритель из зала:

Если бы вам предложили всю оставшуюся творческую жизнь играть и петь под фонограмму, получая высокий гонорар, вы согласились бы?

Группа «IQ48»:

У нас уже были такие предложения. Мы с таким сталкивались, но не согласились.

Дмитрий Врангель:

Музыка – это ваш основной заработок?

Группа «IQ48»:

Нет, у нас все работают, шоу-бизнес денег нам не приносит.

Зритель из зала:

Почему вы называете себя лосями, а не бобрами или сусликами?

Группа «IQ48»:

Есть одна история. Когда я учился в политехническом колледже, я как-то пришел на пару по экологии в спортивной байке. Мы сидели и разговаривали с другом, а преподаватель подходит и говорит: «Что ты тут пришел в спортивном костюме, как здоровый лось?». Оттуда и пошло.

Зритель из зала:

Могли бы вы назвать IQ белорусского рока и поп-музыки?

Группа «IQ48»:

IQ белорусской поп-музыки – 17, IQ белорусского рока мы не можем назвать, потому что там наши друзья и коллеги. Если смотреть что-то среднее арифметическое, то у всех музыкантов в Беларуси – IQ48. А если говорить серьезно, то все музыканты в нашей группе имеют высшее образование.

Зритель из зала:

В жизни вы больше побеждали женщин или они вас?

Группа «IQ48»:

Когда мужчина считает, что он победил женщину, он ошибается, на самом деле просто женщина этого захотела.

Зритель из зала:

Сколько песен Александры Гайдук вы знаете, можете напеть что-нибудь?

Группа «IQ48»:

…самое сладкое место на теле будем искать с тобой в нашей постели… (поют – прим. ред.). Это все, больше не знаем.

Зритель из зала:

Какие ваши ближайшие цели в вашей творческой деятельности?

Группа «IQ48»:

Мы работаем, занимаемся записью новых песен, готовим третий альбом, снимаем клипы, репетируем новые песни и играем старые.

Зритель из зала:

С кем бы из белорусских артистов вы бы полетели в космос, а с кем нет?

Группа «IQ48»:

Если в космос, то только с Солодухой . Полетели бы со всеми, просто с некоторыми можно полететь, с некоторыми вернуться, а некоторых – оставить там.

Зритель из зала:

Вы себя считаете аутсайдерами белорусской музыки, серединой или болотом?

Группа «IQ48»:

Мы себя считаем группой белорусского рока, это самое главное.

Зритель из зала:

Кто для вас является кумиром?

Группа «IQ48»:

Такого нет. Есть люди, которые нам нравятся. Но это не кумиры.