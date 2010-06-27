Группа «IQ48»: Если в космос, то только с Солодухой!

Официальный год рождения группы – 2003. Группа определяет свой стиль как позитивный фанк и рэпкор. В разные годы в команде выступали такие известные отечественные музыканты, как Павел Зыгмантович и Константин Колесников. Участники различных рок-фестивалей: «Рок за Бобров», «Рок-Кола». Дискография коллектива составляет два альбома.
Нина Богданова:
Как вы выходите из творческих кризисов и тупиков?
Группа «IQ48»:
Мы просто репетируем, играем и придумываем что-нибудь интересное.
Зритель из зала:
Отличительной особенностью вашей группы было использование саксофона. Почему вы от него избавились?
Группа «IQ48»:
Когда мы 8 лет играли с саксофоном, то это уже немного надоело. Многие говорили, что это не хип-хоп. В конце концов, мы сами начали что-то понимать: почему бы не сделать что-нибудь гитарное. Мы пробуем, мы не стоим на месте. Формат – это не для нас. А эксперименты – это интересно.
Зритель из зала:
Если бы вам предложили всю оставшуюся творческую жизнь играть и петь под фонограмму, получая высокий гонорар, вы согласились бы?
Группа «IQ48»:
У нас уже были такие предложения. Мы с таким сталкивались, но не согласились.
Дмитрий Врангель:
Музыка – это ваш основной заработок?
Группа «IQ48»:
Нет, у нас все работают, шоу-бизнес денег нам не приносит.
Зритель из зала:
Почему вы называете себя лосями, а не бобрами или сусликами?
Группа «IQ48»:
Есть одна история. Когда я учился в политехническом колледже, я как-то пришел на пару по экологии в спортивной байке. Мы сидели и разговаривали с другом, а преподаватель подходит и говорит: «Что ты тут пришел в спортивном костюме, как здоровый лось?». Оттуда и пошло.
Зритель из зала:
Могли бы вы назвать IQ белорусского рока и поп-музыки?
Группа «IQ48»:
IQ белорусской поп-музыки – 17, IQ белорусского рока мы не можем назвать, потому что там наши друзья и коллеги. Если смотреть что-то среднее арифметическое, то у всех музыкантов в Беларуси – IQ48. А если говорить серьезно, то все музыканты в нашей группе имеют высшее образование.
Зритель из зала:
В жизни вы больше побеждали женщин или они вас?
Группа «IQ48»:
Когда мужчина считает, что он победил женщину, он ошибается, на самом деле просто женщина этого захотела.
Зритель из зала:
Сколько песен Александры Гайдук вы знаете, можете напеть что-нибудь?
Группа «IQ48»:
…самое сладкое место на теле будем искать с тобой в нашей постели… (поют – прим. ред.). Это все, больше не знаем.
Зритель из зала:
Какие ваши ближайшие цели в вашей творческой деятельности?
Группа «IQ48»:
Мы работаем, занимаемся записью новых песен, готовим третий альбом, снимаем клипы, репетируем новые песни и играем старые.
Зритель из зала:
С кем бы из белорусских артистов вы бы полетели в космос, а с кем нет?
Группа «IQ48»:
Если в космос, то только с Солодухой . Полетели бы со всеми, просто с некоторыми можно полететь, с некоторыми вернуться, а некоторых – оставить там.
Зритель из зала:
Вы себя считаете аутсайдерами белорусской музыки, серединой или болотом?
Группа «IQ48»:
Мы себя считаем группой белорусского рока, это самое главное.
Зритель из зала:
Кто для вас является кумиром?
Группа «IQ48»:
Такого нет. Есть люди, которые нам нравятся. Но это не кумиры.