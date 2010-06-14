«Дударскi фэст»: волынка была известна в Индии еще 2000 лет назад

«Дударскi фэст» прошел в этом году в десятый раз. Он является символам объединения не только любителей белорусского музыкального фольклора, но и современной музыки.

Слушая проникновенный и волнующие звуки волынки попадаешь в атмосферу средневековья. Этот инструмент стал главным в эпоху рыцарей, хотя этот инструмент был известен в Индии еще 2000 лет тому назад. Считается, что происхождением волынки мир обязан Ближнему Востоку, откуда она и пошла покорять мир. Существовал этот инструмент и на Руси, где у него было название «дуда», которое и сохранилось до сих пор.

На дуде играли скоморохи, веселили зрителей, а все крестьянские праздники проходили под звуки этого веселого инструмента.

Алесь Жура, музыкант:

Белорусская дуда – это инструмент, принадлежащий аграрной, сельской культуре. Он привязан к календарю и крестьянскому быту. Мы слышим желания играть на этом инструменте у современных музыкантов.

В древности на этом инструменте разрешалось играть только мужчинам. Считалось, что дуда поднимает боевой дух и способна приносить победу в сражениях, поэтому только воин может ее использовать. Сейчас девушка играет на дуде не хуже мужчин.

Оксана Кастян, руководитель группы «Rosaliya»:

Как музыканта немного задевает то, что на ней нельзя было играть. Поскольку меня это задело, я решила показать, что женщины ничуть не хуже. Мне дали возможность попробовать и, как видите, что-то получилось из этого.

Волынка – очень капризный инструмент. После каждой исполненной мелодии его необходимо настраивать. Только чувствуя дуду – можно на ней сыграть. Как утверждают музыканты, если у исполнителя плохое настроение, то инструмент просто не будет звучать.

Оксана Кастян, руководитель группы «Rosaliya»:

Технически – это достаточно сложно, если рассматривать каждый критерий игры на волынке отдельно. Но если все усвоить, то вопросов не возникает. Важна синхронность, потом об этом перестаешь думать, и все доходит до автоматизма.

В каждый стране волынка выглядит по-разному и издает неповторимые звуки. Наша дуда состоит из 4 частей: мешок из кожи, трубки для нагнетания воздуха, двух бурдонов из которых звук проходит одновременно. Сегодня волынка используется в разных жанрах, не только в фольклоре.