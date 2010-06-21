Юрий Энтин: Меня признали лучшим пионервожатым СССР

Юрий Энтин, поэт, сценарист:
Я преподавал в школе, был пионервожатым, и меня признали лучшим вожатым СССР. До этого я работал в детской редакции «Мелодии». Поэтому, что-то меня привлекало изначально.
В этом году автору знаменитых выдающихся строк исполняется 75 лет. В преддверии юбилея он посетил Минск, чтобы посмотреть два замечательных детских мюзикла, поставленных на сцене Белорусского государственного музыкального театра.
Спектакли «Буратино.by» и «Новые Бременские». К тому же театр подготовил сюрприз, большой концерт, полностью состоящий из произведений поэта.
Юрий Энтин, поэт, сценарист:
Мы предложили, что давайте сделаем концерт, но не ожидали, что так серьезно к этому отнесутся, что такой будет огромный зал. Просто такого блестящего концерта я ни разу не видел, ни в одной стране. Я всю жизнь пытаюсь защищать детей от дурного вкуса, влияния пошлых эстрадных песен. Это очень опасно и разъедает организм.
За последние годы Юрием Энтином написано около 200 новых песен. Им еще только предстоит завоевать публику, но сомневаться в их талантливости невозможно. Ведь их автор создал около 10 шлягеров.
Юрий Энтин, поэт, сценарист: Две причины: первая – это талант, а вторая – это профессионализм. Я работал с одними и теми же авторами. Их всего 7, представляете, какая плеяда.