Юрий Энтин: Меня признали лучшим пионервожатым СССР

Голос Юрия Энтина прозвучал в более 100 кинофильмах, 20 мультфильмах, стал классикой детского кинематографа и анимации. Его имя стало синонимом замечательного настроения, доброго юмора, неунывающего оптимизма и веселого творчества.

Юрий Энтин, поэт, сценарист:

Я преподавал в школе, был пионервожатым, и меня признали лучшим вожатым СССР. До этого я работал в детской редакции «Мелодии». Поэтому, что-то меня привлекало изначально.

В этом году автору знаменитых выдающихся строк исполняется 75 лет. В преддверии юбилея он посетил Минск, чтобы посмотреть два замечательных детских мюзикла, поставленных на сцене Белорусского государственного музыкального театра.

Спектакли «Буратино.by» и «Новые Бременские». К тому же театр подготовил сюрприз, большой концерт, полностью состоящий из произведений поэта.

Юрий Энтин, поэт, сценарист:

Мы предложили, что давайте сделаем концерт, но не ожидали, что так серьезно к этому отнесутся, что такой будет огромный зал. Просто такого блестящего концерта я ни разу не видел, ни в одной стране. Я всю жизнь пытаюсь защищать детей от дурного вкуса, влияния пошлых эстрадных песен. Это очень опасно и разъедает организм.

За последние годы Юрием Энтином написано около 200 новых песен. Им еще только предстоит завоевать публику, но сомневаться в их талантливости невозможно. Ведь их автор создал около 10 шлягеров.

Юрий Энтин, поэт, сценарист: Две причины: первая – это талант, а вторая – это профессионализм. Я работал с одними и теми же авторами. Их всего 7, представляете, какая плеяда.