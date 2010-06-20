Константин Карман (группа«Hair Peace Salon»): Бегать по «Динамо» и искать новую маечку - слишком дорого

Концерт группы «Hair Peace Salon» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Hair Peace Salon» образована в 2002 году. Основное направление – инди-рок, исполнение на английском языке. Участники многочисленных фестивалей. В 2007 стали полуфиналистами отборочного тура к международному фестивалю «The global battle of the bands». Лидер команды, гитарист и вокалист Олег Вяль считается одним из лучших белорусских рок-исполнителей.

Дмитрий Врангель:

Что в первую очередь вас раздражает в чужой музыке?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

То, что она бывает слишком хорошей. Иногда завидую.

Зритель из зала:

Вы никогда думали играть музыку в поп-стиле?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Мы это и играем.

Нина Богданова:

Музыкальные критики повесили на вас ярлык - инди-рок, это неправда?

Константин Карман (группа «Hair Peace Salon»):

Одно другому не мешает. Инди — это статус, а не стиль.

Зритель из зала:

Через пару лет вашему коллективу стукнет 10 лет. Как вы оцениваете свои результаты за эти годы? Чего вы добились?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Не нужно привязываться к годам и срокам, мы привязываемся к таким событиям, как выпуск сингла, запись и выпуск альбома.

Дмитрий Врангель:

Что несет ваше название?

Константин Карман (группа «Hair Peace Salon»):

Переводится очень легко «Салон мира и волос», а дальше уже каждый понимает как получается.

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

На самом деле хлебнули мы с этим названием и чувствую еще хлебнем. Но мы не осбираемся от него отказываться.

Зритель из зала:

В чем состоит трудность для белорусских рок-музыкантов в творческой жизни?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Основная трудность – держаться вместе, держаться своей идеи, не бросить через год. Если ты чувствуешь, что ты музыкант, что ты можешь что-то показать и рассказать, то надо двигаться и не останавливаться.

Зритель из зала:

Кто лучше вас поет из белорусских исполнителей?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Есть много хороших музыкантов, просто у нас своя музыка, а у них своя.

Зритель из зала:

Раньше вас обвиняли в том, что вы играете мертвоватую музыку. Что произошло, что измениелось?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Мы всегда прислушиваемся к чужому мнению, расстраиваемся. Наш будущий альбом, который мы сейчас готовим, будет содержать много стремительных композиций. Я думаю, что после него, если вы будете ходить на наши концерты в ближайшее время, ваше мнение поменяется.

Дмитрий Врангель:

Кто разрабатывает вам такую одежду?

Константин Карман (группа «Hair Peace Salon»):

Наша подруга Сабина. Мы ее попросили. Когда мы выступали на телевидении, нам сказли, что мы ребята хорошие, но нам бы немного приодеться и погладить штаны. Мы прислушались и подумали, что на самом деле какие-то сценические костюмы, которые потом можно будет одевать на важные события гораздо дешевле, чем перед каждым концертом бегать по «Динамо» и искать новую маечку.

Нина Богданова:

Бывает ли такое, что вы отжигаете, дурачитесь и поете какие-то сумасшедшие и веселые песни?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Самый веселый у нас на самом деле басист, он веселит нас каждую репетицию.

Нина Богданова:

То есть вас не смущает, что зрители стоят и зевают?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Мы тоже зеваем, мы тоже устали после трудовой недели, все же рабочие.

Зритель из зала:

Как долго вы еще терпимо будете относиться к своему статусу - клубная группа?

Константин Карман (группа «Hair Peace Salon»):

Мы не страдаем от этого.

Зритель из зала:

Когда наступает усталость от рок-музыки, как вы отдыхаете?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Играем в баскетбол, ходим в бассейн, ходим на работу, катаемся на велосипеде, на машине.

Дмитрий Врангель:

Вы постоянно говорите о работе, где вы работаете?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Стройтрест №1.

Константин Карман (группа «Hair Peace Salon»):

Я - инженер, Вова – культуролог-студент, Максим – тоже инженер. Мы не профессиональные музыканты.

Зритель из зала:

Мне нравится, как звучат ваши студийные записи, а то, как вы играете живьем – нет. Может за вас кто-нибудь в студии играет?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Мы студийная группа. На сцене у нас 4 инструмента, но на записи порядком 40 дорожек.

Дмитрий Врангель:

У вас есть продюсер?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Мы сами себе продюсеры, у нас есть директор, и нам пока хватает. Ему тоже надо зарплату платить.

Зритель из зала:

Я не сильно понимаю английский, хотелось бы знать, о чем вы поете?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

У нас на сайте есть тексты с переводами, заходите, читайте.

Зритель из зала:

Вы не задумывались исполнять песни не только на английском языке?

Олег Вяль (группа «Hair Peace Salon»):

Нашу песню «Ice age» мы перевели и спели на белорусском.