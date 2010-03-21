Группа «Аддис-Абеба»: Самая великая фраза в регги-музыке - Dont worry, be happy!

Концерт группы «Аддис-Абеба» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Аддис-Абеба» родилась в Гомеле в 2002 году, после переезда в Минск ее лидер Дмитрий Иванов собрал новую команду под старым названием. Являясь лидерами белорусской регги-сцены выступали в одних концертах с такими метрами, как «Коммитет охраны тепла» и другими. В активе коллектива - 2 альбома.

Зритель из зала:

Господа, как вы считаете, что может помочь вам сегодня одержать победу?

Группа «Аддис-Абеба»:

Я думаю, время покажет, время поможет...

Зритель из зала:

Из презентации своих альбомов вы устраиваете настоящие шоу. У кого вы этому учились?

Группа «Аддис-Абеба»:

Большое спасибо за эти шоу нашему пиар-менеджеру Александре Рогач. У нее бывают такие безумные идеи, которые нам всем очень нравятся. Для нас это тоже и подарок, и праздник. Мы с большим удовольствием принимаем участие в этих презентациях. Потому что в нашей белорусской жизни так мало праздников.

Зритель из зала:

За ваше творчество благодарить Сашу Рогач или непосредственно вас?

Группа «Аддис-Абеба»:

Нас всех, в том числе и ее.

Зритель из зала:

Ребята, как далеко простираются ваши творческие амбиции, и чего вы хотите достичь? 

Группа «Аддис-Абеба»:

Побольше слушателей и было бы неплохо поездить по миру.

Зритель из зала:

А финансовое благополучие за счет музыки вас интересует?

Группа «Аддис-Абеба»:

Я думаю, что данным стилем вряд ли заработаешь огромные деньги, особенно в русскоязычном регги.

Зритель из зала:

Ваша группа уже не первый год ходит среди групп, которым для полного успеха не хватает самой малости. Как вы думаете, чего именно вам не хватает?

Группа «Аддис-Абеба»:

Наверное, хорошего продюсера, в первую очередь.

Зритель из зала:

Вы не могли бы меня научить петь регги или рассказать, что для этого надо?

Группа «Аддис-Абеба»:

Слушать Боба Марли побольше и регги.

Зритель из зала:

В вашем альбоме появились попсовые песни. С чем это связано?

Группа «Аддис-Абеба»:

С тем, что надо выступать не только по клубам, но еще по каким-то таким местам, которые все-таки приносят материальное благополучие. И назвать эти песни попсовыми не то, чтобы сложно, это то, что я чувствую, но немного другим языком.

Зритель из зала:

Если попсовая певица или попсовый певец, достаточно раскрученный в Беларуси, предложит вам сделать какую-нибудь кавер-версию или совместный трек, вы пойдете на это?

Группа «Аддис-Абеба»:

С удовольствием.

Зритель из зала:

И даже если это предложит сделать Александр Солодуха?

Группа «Аддис-Абеба»:

Наверное, да, в первую очередь.

Зритель из зала:

А можно импровизацию? «Здравствуй, чужая милая» в стиле регги?

Группа «Аддис-Абеба»:

Не знаю, я плохо знаком с творчеством Солодухи.

Зритель из зала:

Ты можешь процитировать самую великую фразу в регги-музыке?

Группа «Аддис-Абеба»:

Dont worry, be happy!

Зритель из зала:

У кого бы лучше получилось петь регги, у Афанасьевой или Дорофеевой?

Группа «Аддис-Абеба»:

Я думаю, что у Кей Фернандес. Мне она очень нравится, очень замечательная, подающая огромнейшие надежды на мировую сцену со стороны Беларуси. У нее, я думаю, все бы получилось.

Зритель из зала:

Как бы в стиле «Регги» звучала песенка «В лесу родилась елочка?»

Группа «Аддис-Абеба»:

Отлично! Великолепно!

Зритель из зала:

Ребята, вы за здоровый образ жизни?

Группа «Аддис-Абеба»:

Конечно. Мы что, так плохо выглядим?

Зритель из зала:

Ваше отношение к спорту.

Группа «Аддис-Абеба»:

Я сноуборд люблю.

Зритель из зала:

Что отличает белорусскую регги-музыку от регги-музыки других народов?

Группа «Аддис-Абеба»:

Если брать регги-культуру славян, то, в принципе, ничего. Так как мы сейчас сотрудничаем с известным российским регги-коллективом, мы делаем с ними совместные проекты, ездим, играем концерты. Одно и то же…

Зритель из зала:

Какое событие повлияло на то, что вы стали играть музыку в стиле регги?

Группа «Аддис-Абеба»:

Панк надоел.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к проекту «Звездный ринг»?

Группа «Аддис-Абеба»:

Великолепно. Смотрю его периодически и открываю для себя много новых команд. С удовольствием смотрю «Звездный ринг» с участием команд 80-х-90-х годов. С удовольствием смотрел Сюткина, «Землян» и так далее.

Зритель из зала:

Что вам нравится в этом проекте, а что не нравится?

Группа «Аддис-Абеба»:

Да, в принципе, все нравится. Не нравилась только одна женщина, которой постоянно все не нравилось.

Зритель из зала:

Гера Моралес еще сотрудничает с вами или он отказался от этой идеи?

Группа «Аддис-Абеба»:

До сих пор ездим с ним, играем. Скоро в Минске будет совместный концерт.

Зритель из зала:

Почему люди, которые серьезно занимаются музыкой, когда слышат название вашей группы, у них лицо сразу расплывается в улыбке, а глаза становятся добрыми-добрыми?

Потому что мы играем веселую и очень добрую-добрую музыку.

Зритель из зала:

Ребята, у вас такая сплошь позитивная музыка, а есть ли какая-нибудь негативная, практически мрачная песня?

Группа «Аддис-Абеба»:

В принципе, да. Но сегодня мы, наверное, петь ее не будем. Музыка регги должна играться в меру позитивно, но все-таки, если взять ямайских мэтров: Боба Марли, Питера Тоша, у них веселая музыка, но с улыбкой висельника они все это выдают.

Зритель из зала:

Я бы хотела попросить тебя продолжить фразу: белорусская музыка – это…

Группа «Аддис-Абеба»:

Это пока еще, к сожалению, не признанная за рамками Беларуси музыка, но, в принципе, все поправимо и с этим нормально борется коллектив «Ляпис Трубецкой».

Зритель из зала:

Ребята, у вас девиз: «Не волнуйся, будь счастлив!» А что для вас счастье, и достигли ли вы его уже?

Группа «Аддис-Абеба»:

В принципе, да. Стоим вот, радуемся всем вам, пришедшим, играем… Так что замечательно все.