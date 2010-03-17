Мексиканская «королева рок-музыки» певица Alejandra Guzman празднует 20-летие славы

Alejandra недавно стала жертвой мексиканской пластической хирургии. Потребовалось несколько месяцев лечения, чтобы вернуть певице красоту.

За два десятилетия Alejandra записала 14 студийных альбомов.

Alejandra Guzman:

У меня есть песня под названием «Любовь — это триллер». Я сама сочинила ее, когда лежала в Майами в госпитале.

Тут потребуется справка — Alejandra недавно стала жертвой мексиканской пластической хирургии. Потребовалось несколько месяцев лечения, чтобы вернуть певице красоту.

Alejandra Guzman:

Я пережила все: боль, болезнь, инфекцию, желание смерти. Мысли были самые плохие. Но я решила, что петь буду все равно, даже, если не поправлюсь.

Alejandra Guzman 42 года. Она разводилась 2 раза, в католической стране — это скандал. Она еле справилась с раком груди, а теперь от неудачной пластики. У нее напряженные отношения со СМИ, она считает, что скандалы в желтой прессе заслоняют ее творческий талант.

Alejandra Guzman:

Cамое приятное, что есть в жизни — это двигаться вперед, любить то, что делает тебя тобой, чувствовать себя хорошо, вернуть здоровье и смело сказать: «Вот то, что мне нужно. А этого я не хочу».

Новый альбом певицы называется «Уникальная».

Alejandra Guzman:

Я верю в любовь, ищу ее. Любовь управляет мной, но в этом отношении мне не везет. Кажется, встретила человека... а он не подходит... Раз, два, три... Возможно, это вдохновляет меня сочинять трагичные роковые песни.

В Мексике Alejandra сверх-популярна. Интересно,что история ее жизни напоминает какой-то латино-американский сериал.