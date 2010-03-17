14-летний мальчик стал рекордсменом видеоигры «Гитарный герой» и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Danny Johnson:На самом деле, мой любимый инструмент — пианино, также я играю на барабанах и саксофоне, а на гитаре довольно редко.

«Гитарный герой» — это видео-игра. Она имеет смысл для тех, кто учит гитарные аккорды. Нужно играть параллельно с профессионалом, который есть в игре. За правильные аккорды получаешь баллы.

Этот четырнадцатилетний мальчик стал рекордсменом, набрал почти миллион баллов и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Danny Johnson:

На самом деле, мой любимый инструмент — пианино, также я играю на барабанах и саксофоне, а на гитаре довольно редко. С видео-игрой познакомился полтора года назад, хочется стать рок-музыкантом.

В реальной жизни мальчику Danny нравится гитарист Andy Timmons из малоизвестной группы «Danger Danger».

Danny Johnson:

Да, они играли на разогреве у «Kiss» и «Alice Cooper». Еще мне нравится металлическая группа, чья музыка в игре относится к экспертному уровню. Я радуюсь, что у меня получается играть все лучше и лучше.

Возможно, из мальчика Danny вырастет виртуозный рокер.