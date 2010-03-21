Группа «Лекарство от меланхолии»: За 6 лет стояния на сцене мы заработали геморройблаготворительность

Концерт группы «Лекарство от меланхолии» на «Звездном ринге».

Группа «Лекарство от меланхолии» создана в конце 80-х годов прошлого века как студенческий коллектив, распавшись в 91-м, возродились в 2003 году. Бесменный лидер группы и автор песен Евгений Солдатенко, почти не дает концертов, играет легкий вариант поп-рока с лирическим текстом. В дискографии - 4 альбома.

Зритель из зала:

С какими музыкантами вам бы хотелось оказаться на одной сцене?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

«Pink Floyd».

Зритель из зала:

Ребята, вы помните тот момент, когда вы решили, что вашу музыку должны слушать не только друзья и родственники?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Да, это было лет 6-7 назад. Как-то за столом кухонным возникла идея. Помню этот момент. С этого все и началось.

Зритель из зала:

Вы много заработали за эти 6 лет?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Геморроя много.

Зритель из зала:

Есть ли у вас такие фанатки, от которых поступают непристойные предложения?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Мы, в общем-то, студийная группа, редко появляемся на публике, поэтому, наверное, не очень много.

Зритель из зала:

Но, все-таки, было?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Иногда бывает, но, скорее, из личных контактов.

Зритель из зала:

Может, вам лишние деньги тратить не на музыку, а на благотворительность? Может, от этого будет больше пользы?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Я думаю, что тратить деньги на музыку в нашей стране — это практически благотворительность. У нас не так развит этот вид деятельности, хотелось бы больше. В целом мы позиционируемся как проект, и думаю, когда мы устанем нести свою собственную чушь, то, наверное, будем помогать молодым музыкантам продвигать свои произведения. Это тоже по-своему благотворительность.

Зритель из зала:

Вы считаете себя талантливым человеком?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

По середине...Чуть-чуть пробую, что-то получается. Когда мы все вместе, то намного лучше.

Зритель из зала:

Вы неоднократно говорили, что собираетесь стать концертирующей группой. Что, не получается?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Нет, не получается. Во-первых, все люди занятые, чем дальше, тем больше. Во-вторых, очень много времени уходит на студийные дела - нужно хорошо делать и выдавать качественный продукт. А уже концерты — как получается. Вот, раз в год получилось, на «Славянке» выступили.

Зритель из зала:

Сколько раз в неделю вы слушаете свои альбомы?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Когда альбом перед самым выпуском, то песню слушаешь по несколько раз в день, оттачивая, изменяя что-то, доводя до ума. За это время так надоедает, что после того, как альбом выходит, не ранее, чем через полгода хочется его послушать. А лучше вообще никогда.

Зритель из зала:

У вас есть ощущения того, что ваше творчество мало кого интересует?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Не знаю, у меня обратная связь, к сожалению, нарушена. Просто выпускаю свои песни, которые звучат по радио, а слушают их или нет, я не знаю. По крайней мере, отзывы, которые приходят ко мне в качестве отзывов на сайт – неплохие отзывы, наверное, на десять хороших отзывов один плохой, значит, кому-то это нужно. Пишут же не мои друзья, а посторонние люди.

Зритель из зала:

Как представляется вам ваш слушатель? Обладает ли он чувством прекрасного или он начисто лишен его?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

В своих интервью я часто отвечаю на этот вопрос: «Мне представляется, что это умный, добрый, очень душевно переживающий слушатель, вне всяких возрастных категорий, социальных групп. Это отдельная целевая аудитория и, наверное, это каждый из вас».

Зритель из зала:

В записях ваших альбомов участвуют ведущие белорусские инструменталисты, например, Сергей Антишин. Что их ведет играть такую скучную музыку?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Я так думаю, что скучной музыки не бывает вообще в мире. Музыка бывает хорошая, плохая. Мы ее делаем, эта музыка создается, тут есть импровизация, есть интересные наработки, на записях вы можете услышать один вариант, а на концертах совершенно другой. Поэтому мы оттягиваемся во время концерта, а на студии мы работаем как профессиональные музыканты.

Зритель из зала:

Для вас важно знать, к какой музыке вы относитесь: к поп, к року или к попсе?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

У нас скорее ретро-воспоминание на тему, а темой может быть любая музыка. Если бы вы послушали все 4 альбома, вы бы открыли для себя то, что мы играем в самых различных направлениях. Нам интересен в данный момент рок мы играем рок, нам интересно поиграть блюз мы играем блюз, играем фокстрот, играем танго – все, что придет в голову. Просто коллектив звучит по-своему, он все это нивелирует, а направления, жанры – самые разнообразные.

Зритель из зала:

Проект «Лекарство от меланхолии» можно считать прибыльным проектом, самоокупаемым?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Если считать моральные дивиденды, то да. Если считать денежные, то, конечно же, нет.

Зритель из зала:

Почему? Дорого содержать «живую» команду в Республике Беларусь?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Вообще в целом мы ниоткуда не получаем источники финансирования, и деньги – это все, что достали из кармана. Надо же еще записывать песни, надо же как-то и время студийное оплачивать, и издание альбомов – все это стоит копейку. То есть, это такое достаточно дорогое хобби.

Зритель из зала:

Многие обвиняют вас в шаблонности и банальности ваших текстов. Как лично вы относитесь к этому?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

В принципе, я не думаю, что у нас шаблонные и банальные тексты, поэтому изначально вопрос не имеет смысла. Испишусь – остановлюсь, поставлю точку, скажу: «Мне самому это уже не нравится».

Зритель из зала:

Вы как-то говорили, что вас приглашали в Америку с концертами. Вы нас обманули?

Группа «Лекарство от меланхолии»:

Нет, не обманули, просто финансовая часть не сложилась. Мы поговорили с людьми, с которыми мы встречались в Лас-Вегасе, в Сан-Франциско и когда мы были на побережье, но наша популяция, диаспора сильно рассеяна, и чтобы собрать там нормальные аудитории, нужно очень много денег вложить в рекламу, в организационную часть. Люди в Америке, которые собирались это сделать, посчитали и сказали, что, наверное, это будет очень сложно, чтобы клубные концерты оправдались. В Америке хорошо считают деньги. На этом все закончилось, это не от нас зависело. То есть, мы получили предложение – мы получили отказ.