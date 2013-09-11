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Кастинг «Поющие города - 2» в Солигорске

11 сентября 2013 16:36
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Телеканал СТВ проводит съемки второго сезона народного музыкального телевизионного проекта «Поющие города».

По итогам телевизионной премии «Телевершина» проект «Поющие города» является «Лучшим развлекательным проектом 2012 года».

«Поющие города - 2» — это конкурс, призванный открыть новые имена и зажечь новые яркие звезды на музыкальном пространстве Беларуси. Известные белорусские артисты выбирают участников (вокалистов, танцоров) для создания музыкального номера на песню из своего репертуара. Отбор проводится в 42 городах Беларуси.

Кастинг в Солигорске пройдет 27 сентября в 17:00.

http://www.saligorsk.org/culture/casting-singing-city-2-in-saligorsk.html

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