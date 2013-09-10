«Поющие города – 2». Съёмки кастинга в Лиде

Телеканал СТВ проводит съёмки второго сезона народного музыкального телепроекта «Поющие города – 2». По итогам телевизионной премии «Телевершина» проект «Поющие города» является «Лучшим развлекательным проектом 2012 года».

Съёмки кастинга в Лиде состоятся 11 сентября 2013 года с 17 до 20 часов в Доме культуры железнодорожников.

«Поющие города – 2» – это конкурс, призванный открыть новые имена и зажечь новые яркие звёзды на музыкальном пространстве Беларуси. Известные белорусские артисты выбирают участников (вокалистов, танцоров) для создания музыкального номера на песню из своего репертуара. Отбор проводится в 42 городах Беларуси.

Участники, отобранные в кастингах, становятся представителями города на проекте «Поющие города – 2» и принимают участие в съёмках полуфинала проекта. 20 победителей определяется по результатам зрительского телефонного и СМС-голосования и становится участником ежегодной Национальной музыкальной премии, проводимой Министерством культуры и телеканалом СТВ.

Приглашаем талантливых вокалистов и танцоров принять участие в кастинге (справки по телефону ДК железнодорожников 53 61 11).

http://www.lida.by/news/view/4559.html