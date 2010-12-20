Гонорара Ивану Буслаю хватает на хлеб и на туфли

Концерт Ивана Буслая на на «Звездном ринге» СТВ.

Настоящее имя Иван Казимировский. С детства любимым предметом было пение, выступал в составе школьного ВИА, участвовал в различных конкурсах, по окончанию колледжа получил специальность столяр-резчик. Некоторое время работал в качестве певца в ресторане. В 2005 году подписал контракт с продюсерским центром «Спамаш», лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов. В 2009 году выпустил дебютный альбом «Достучаться до небес».

Дмитрий Вранегель:

Вы считаете себя везунчиком?

Иван Буслай:

Да, считаю.

Нина Богданова:

Есть ли в вашей биографии факты, за которые вам стыдно?

Иван Буслай:

Мне стыдно бывает, когда я что-то не то сделаю или когда под «плюс» пою. У каждого есть плюсы и минусы, все мы не святые.

Зритель из зала:

Каким вы себя видите на эстраде лет через 5?

Иван Буслай:

Я не знаю, что через 5 лет будет. Самое главное работать, наверное, я себя вижу состоявшимся артистом, может хотя бы заслуженного дадут. Но я бы хотел идти дальше, я хочу, чтобы меня знали не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Зритель из зала:

Для вас пишет композитор Евгений Олейник. Некоторые утверждают, что он чужое выдает за свое?

Иван Буслай:

Я с Женей давно работаю, он подбирает для меня песни. Европейские и наши песни в чем-то схожи. Если они похожи немножко, это хорошо, значит, песня на слуху будет, главное, чтобы хит был, чтобы его любили люди.

Зритель из зала:

Насколько вы следите за тем, что происходит в мире, вас не задевает, что во Франции высылают людей цыганской национальности?

Иван Буслай:

Я это слышал, я как раз в это время был во Франции, там не только цыган высылают, но и негров. Понимаете, у цыган нет своей страны, своего флага, хотя мне сказали, что флаг есть, но я его не видел. Цыгане тоже люди, мы выходцы из Индии, мы тоже имеем право жить на этой Земле.

Зритель из зала:

Как вы делите гонорар в продюсерском центре «Спамаш», сколько процентов идет вам, а сколько процентов — вашим боссам?

Иван Буслай:

Вы думаете, я сейчас вам здесь скажу, правда? Это секрет, но мне на хлеб хватает и на туфли.

Зритель из зала:

Вы заняты в мюзикле «Байкеры», а сами поете попсу. Что-то не сходится, как вы считаете?

Иван Буслай:

«Цыганская любовь» вроде не попса была, у меня и романсы есть, хотите, могу спеть романс. Понимаете, я людей не делю на категории. Есть взрослые люди, которые любят серьезную музыку, есть молодежь. Артист должен быть разноплановым, тогда он будет нравиться всем.

Зритель из зала:

Ваш первый альбом называется «Достучаться до небес». Если бы врачи сказали, что вы обречены, чем бы вы занялись оставшиеся дни вашей жизни?

Иван Буслай:

Я бы провел в одиночестве на каком-нибудь острове, чтобы меня никто не видел, чтобы я общался с природой, животными. Это счастье, это свобода.

Зритель из зала:

Вы работали экспедитором, какие доводы вы бы привели в свою пользу, если бы вам пришлось продать себя как артиста?

Иван Буслай:

Должен быть хороший продукт, хорошие клипы. Смотря где продавать, на Европу нужен уровень, а на уровень нужны деньги, потому что без денег можно петь для себя, смотря чего ты хочешь. Нужно поддерживать прежде всего своих артистов, потому что мы не хуже, поем в живую хорошо.

Зритель из зала:

Что бы вы сказали о продюсерском центре, который себя позиционирует как крупнейший продюсерский центр страны, если судя по сайту, в нем всего лишь три артиста?

Иван Буслай:

Было много артистов, некоторые артисты сдаются, некоторые уходят. Я рад, что в нашей стране есть такой продюсерский центр, который заметил меня, потому что поющих людей очень много, каждый стремится стать артистом. У меня же нет богатого папы. Талантливому человеку очень тяжело раскрутиться самому, записать песни, клипы. Я хочу, чтобы таких продюсерских центров было много и чтобы они замечали талантливых артистов, помогали им.

Зритель из зала:

Вы по образованию столяр-резчик, зачем же вы пошли на эстраду?

Иван Буслай:

Я работал даже на заводе, в три смены ходил, меня не хотели отпускать, мы на экспорт делали мебель в Италию, я бы ни за что не брался, я люблю делать качественную работу, но я всю жизнь пою, я хотел петь, это моя жизнь. Мне не дай поесть, дай попеть. Когда я работал на заводе, я подрабатывал еще и в ресторане, это хорошая школа.

Зритель из зала:

Было ли в вашей жизни такое, что в глаза музыкант хвалил ваше творчество, а за спиной говорил, что вы как певец - никто?

Иван Буслай:

Я всю жизнь пою в живую, от души. Я с очень многими музыкантами работал, что-то импровизировали на месте - это большое мастерство. Если критикуют великие профессионалы, я могу что-то запомнить, послушать, в следующий раз сделать по-другому. Может и говорят, я же не ясновидящий. Я думаю, что если люди завистливые, то может да, если от души, то нет.

Зритель из зала:

В моем представлении я вижу вас в составе ансамбля «Gipsy Kings», в каком другом знаменитом ансамбле вы бы хотели спеть?

Иван Буслай:

Я раньше в ансамбле пел «Дружбаки-сяброуки» в Могилеве. Я бы хотел спеть в ансамбле «Штар», потому что у них один позитив, они такие веселые, классные?

Зритель из зала:

Вы рассматриваете этнику только в том ключе, чтобы переработать ее под поп-музыку?

Иван Буслай:

Вот скажите мне, пожалуйста, какую музыку вы слушаете? Мы работаем на вас, мы можем рок петь. Не важно, что человек поет, главное, чтобы он пел от души.