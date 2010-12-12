Группа «Rockerjoker»: В скором времени мы закроем наш проект

Дуэт «Rockerjoker» был создан в апреле 2009 года двумя минчанами Михеем Носороговым и Максом Сирым, известным клипмейкером и подпевающим баянистом. Самая неоднозначная белорусская группа, называют себя алко-буги-коллективом, исполняют музыку пабов и кабаков, веселую и грустную с ироничными текстами о жизни, смерти и любви. В копилке группы один альбом, названный «Простые вещи».
Зритель из зала:
Михей, вы могли бы спеть что-нибудь нормальное и человеческим голосом, или вы так не умеете?
Михей Носорогов:
Не умеем нормальными голосами петь, ненормальными маскируемся, что петь не умеем. Это правда, я не заигрываю.
Зритель из зала:
Вы не хотели бы исполнять шансон в его чистом виде?
Михей Носорогов:
То, что принято считать шансоном в нашей стране, не совсем правильно. Шансон — это песня, в переводе с французского языка, шансонье — это человек, который исполняет песню. Мы исполняем нормальный шансон ненормальными голосами.
Зритель из зала:
Говорят, что вы очень ревностно относитесь к тому, что вы делаете, буквально на грани звездной болезни. У вас не получается вне сцены, как и на сцене, быть такими же самоироничными?
Михей Носорогов:
Вне сцены мы такие же, как и на сцене, рубашечки, кедики. Мы еще не успели зазнаться, мы только год играем.
Зритель из зала:
Вы собирались отказаться от своего названия. Вы испугались, что потеряете приобретенную славу?
Макс Сирый:
Мы не собирались отказываться от своего названия, мы проект собирались закрывать в скором времени, мы его и закроем в скором времени. Это правда.
Зритель из зала:
Михей, вам не говорили, что вы похожи на шоумена Романа Трахтенберга? Быть звездной личностью, раздолбаем - это ваше призвание или сценический имидж?
Михей Носорогов:
Мы с Романом почти близнецы, я скорблю, что его больше нет с нами. А по жизни я не раздолбай, как и Рома, иначе я бы здесь не стоял.
Зритель из зала:
Продюсер, который помогал вам с раскруткой, говорил, что в скором времени о вас заговорит весь бывший Союз. Пока молчат.
Михей Носорогов:
Ну говорят мало, может быть, пока недостаточно, но мы за год успели съездить и на юг, и на север, я думаю, что все впереди, если мы продержимся до этого времени, потому что может же надоесть.
Зритель из зала:
Про таких людей, как вы, говорят «не лучшие люди спальных районов - гопота и быдло». Вам не обидно?
Михей Носорогов:
Мы что, на самом деле похожи на гопников? Это лестно.
Зритель из зала:
В чем ваше творческое кредо?
Михей Носорогов:
Нам бы хотелось, чтобы все было хорошо.
Зритель из зала:
Михей, в кого из исполнителей вы бы хотели переродиться: в Сергея Шнурова, в Федора Чистякова, Билла Новика или Тома Уэйтса?
Михей Носорогов:
Вопрос с подковыркой, я думаю пускай ребята остаются теми, кто они есть, а мне хорошо в себе самом, я бы, может, не в музыканта переродился, а в Шрека, в Робокопа.
Зритель из зала:
С чего начался весь ваш проект, как вообще в голову вам пришла эта идея?
Макс Сирый:
Мы взрослые люди, мы собрались, хорошо подумали перед тем, как что-то сделать, нашли нишу, которая не занята в Беларуси, и решили ее заполнить.
Михей Носорогов:
Мы давно в шоубизе, просто раньше мы занимались обслуживанием других музыкантов, а теперь хотим, чтоб нас тоже кто-то обслуживал.
Нина Богданова:
Я знаю, что Макс клипмейкер, а каким еще образом вы обслуживаете белорусских артистов и кого именно?
Макс Сирый:
А этого недостаточно? Мы практически со всеми работали артистами: Ляпис, «J:mors», «Без Билета».
Зритель из зала:
Михей, вы наиболее слабы как поэт, композитор или художник?
Михей Носорогов:
Как любовник я не очень.
Нина Богданова:
Макс, почему ты не улыбаешься?
Макс Сирый:
Я осторожничаю, я жду когда уже бить начнут?
Зритель из зала:
Вас грызет зависть по отношению к тем, кто выступает в концертных залах, ведь вам, наверное, никогда не выступить там?
Макс Сирый:
Нет, нас не грызет зависть, потому что проект, который вы видите, специально был создан для небольших камерных выступлений.
Зритель из зала:
Но ведь «Пиво вдвоем», которое очень на вас похоже, вполне выступает с белорусскими артистами, почему вы не можете себе этого позволить?
Макс Сирый:
Почему мы не выступаем? Мы выступаем на фестивалях на больших площадках, но если мы делаем сольные концерты, то мы делаем их в маленьких камерных залах, в барах, в небольших клубах.
Нина Богданова:
Допустим, Сергей Зверев попросит вас снять клип на какую-нибудь его песню, например, «Сладенький-сладенький», вы бы взялись за такую работу?
Макс Сирый:
Мы с радостью бы согласились, если бы Сергей Зверев пошел на наши условия.
Нина Богданова:
А какие это условия?
Михей Носорогов:
Когда мы ведем работу на уровне сценария, артист не вмешивается, если он хочет что-то изменить, мы говорим: «Не нравится, до свидания!»