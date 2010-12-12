Группа «Rockerjoker»: В скором времени мы закроем наш проект

Концерт группы «Rockerjoker» на «Звездном ринге» СТВ.

Дуэт «Rockerjoker» был создан в апреле 2009 года двумя минчанами Михеем Носороговым и Максом Сирым, известным клипмейкером и подпевающим баянистом. Самая неоднозначная белорусская группа, называют себя алко-буги-коллективом, исполняют музыку пабов и кабаков, веселую и грустную с ироничными текстами о жизни, смерти и любви. В копилке группы один альбом, названный «Простые вещи».

Зритель из зала:

Михей, вы могли бы спеть что-нибудь нормальное и человеческим голосом, или вы так не умеете?

Михей Носорогов:

Не умеем нормальными голосами петь, ненормальными маскируемся, что петь не умеем. Это правда, я не заигрываю.

Зритель из зала:

Вы не хотели бы исполнять шансон в его чистом виде?

Михей Носорогов:

То, что принято считать шансоном в нашей стране, не совсем правильно. Шансон — это песня, в переводе с французского языка, шансонье — это человек, который исполняет песню. Мы исполняем нормальный шансон ненормальными голосами.

Зритель из зала:

Говорят, что вы очень ревностно относитесь к тому, что вы делаете, буквально на грани звездной болезни. У вас не получается вне сцены, как и на сцене, быть такими же самоироничными?

Михей Носорогов:

Вне сцены мы такие же, как и на сцене, рубашечки, кедики. Мы еще не успели зазнаться, мы только год играем.

Зритель из зала:

Вы собирались отказаться от своего названия. Вы испугались, что потеряете приобретенную славу?

Макс Сирый:

Мы не собирались отказываться от своего названия, мы проект собирались закрывать в скором времени, мы его и закроем в скором времени. Это правда.

Зритель из зала:

Михей, вам не говорили, что вы похожи на шоумена Романа Трахтенберга? Быть звездной личностью, раздолбаем - это ваше призвание или сценический имидж?

Михей Носорогов:

Мы с Романом почти близнецы, я скорблю, что его больше нет с нами. А по жизни я не раздолбай, как и Рома, иначе я бы здесь не стоял.

Зритель из зала:

Продюсер, который помогал вам с раскруткой, говорил, что в скором времени о вас заговорит весь бывший Союз. Пока молчат.

Михей Носорогов:

Ну говорят мало, может быть, пока недостаточно, но мы за год успели съездить и на юг, и на север, я думаю, что все впереди, если мы продержимся до этого времени, потому что может же надоесть.

Зритель из зала:

Про таких людей, как вы, говорят «не лучшие люди спальных районов - гопота и быдло». Вам не обидно?

Михей Носорогов:

Мы что, на самом деле похожи на гопников? Это лестно.

Зритель из зала:

В чем ваше творческое кредо?

Михей Носорогов:

Нам бы хотелось, чтобы все было хорошо.

Зритель из зала:

Михей, в кого из исполнителей вы бы хотели переродиться: в Сергея Шнурова, в Федора Чистякова, Билла Новика или Тома Уэйтса?

Михей Носорогов:

Вопрос с подковыркой, я думаю пускай ребята остаются теми, кто они есть, а мне хорошо в себе самом, я бы, может, не в музыканта переродился, а в Шрека, в Робокопа.

Зритель из зала:

С чего начался весь ваш проект, как вообще в голову вам пришла эта идея?

Макс Сирый:

Мы взрослые люди, мы собрались, хорошо подумали перед тем, как что-то сделать, нашли нишу, которая не занята в Беларуси, и решили ее заполнить.

Михей Носорогов:

Мы давно в шоубизе, просто раньше мы занимались обслуживанием других музыкантов, а теперь хотим, чтоб нас тоже кто-то обслуживал.

Нина Богданова:

Я знаю, что Макс клипмейкер, а каким еще образом вы обслуживаете белорусских артистов и кого именно?

Макс Сирый:

А этого недостаточно? Мы практически со всеми работали артистами: Ляпис, «J:mors», «Без Билета».

Зритель из зала:

Михей, вы наиболее слабы как поэт, композитор или художник?

Михей Носорогов:

Как любовник я не очень.

Нина Богданова:

Макс, почему ты не улыбаешься?

Макс Сирый:

Я осторожничаю, я жду когда уже бить начнут?

Зритель из зала:

Вас грызет зависть по отношению к тем, кто выступает в концертных залах, ведь вам, наверное, никогда не выступить там?

Макс Сирый:

Нет, нас не грызет зависть, потому что проект, который вы видите, специально был создан для небольших камерных выступлений.

Зритель из зала:

Но ведь «Пиво вдвоем», которое очень на вас похоже, вполне выступает с белорусскими артистами, почему вы не можете себе этого позволить?

Макс Сирый:

Почему мы не выступаем? Мы выступаем на фестивалях на больших площадках, но если мы делаем сольные концерты, то мы делаем их в маленьких камерных залах, в барах, в небольших клубах.

Нина Богданова:

Допустим, Сергей Зверев попросит вас снять клип на какую-нибудь его песню, например, «Сладенький-сладенький», вы бы взялись за такую работу?

Макс Сирый:

Мы с радостью бы согласились, если бы Сергей Зверев пошел на наши условия.

Нина Богданова:

А какие это условия?

Михей Носорогов:

Когда мы ведем работу на уровне сценария, артист не вмешивается, если он хочет что-то изменить, мы говорим: «Не нравится, до свидания!»