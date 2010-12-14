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Презентация альбома Германа «Айсберг»: гости в шоке!

14 декабря 2010 14:49
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На презентации нового альбома Германа «Айсберг» было всё, как обычно, — пресса, певцы и певицы и выступление виновника торжества. Правда, Герман не смог дать полноценного интервью.

Герман:
Давай после, пожалуйста… Я тебя очень прошу. Если бы я пел под фанеру… Горло болит, не могу говорить. Пожалуйста, я тебя очень люблю!

Фото. Герман

Фото. Герман

Глядя на происходящее, возникал вопрос: зачем другие артисты пришли на презентацию? Ведь подарков они не принесли, вместе с Германом не пели — только давали интервью, трапезничали и тихо удалялись. Но не все…

Искуи Абалян:
Мне кажется, мы единственные пришли с цветами!

Инна Афанасьева:
Белые, красные… Мы нормальные артисты белорусской эстрады, не бедные. А бедные пришли без цветов!

Искуи Абалян:
Мы всегда поступаем, как в Библии написано: веди себя с людьми так, как хочешь, чтобы вели себя с тобой.

Фото. Инна Афанасьева и Искуи Абалян

Фото. Герман

Саша Немо:
Я пришел сегодня поздравить своего замечательного коллегу — Германа. Для меня он всегда будет Дима Карпинчик из Кобрина.

Фото. Саша Немо

Корреспондент СТВ:
Как вам презентация?

Сергей Малиновский:
Презентация?.. Таких я еще не видел!

Фото. Сергей Малиновский

Группа «Атлантика»:
Мы пришли послушать Германа в живом звуке. Он делает презентацию именно в этом формате.

Фото. Группа «Атлантика»

Корреспондент СТВ:
Ходим, наблюдаем, смотрим... Многие злорадствуют: презентация, да в таком маленьком клубе! А как ощущения у вас?

Гюнешь:
Наверное, по моему лицу видно, что я не злорадствую. Я рада за Германа, потому что на самом деле он очень талантливый парень. Он очень мне нравится как артист.

Фото. Гюнешь

Анна Шаркунова:
Я знаю, что он очень волнуется. Для него это очень значимо. Поэтому я первым делом пошла не за фуршетный стол, где все сидят, а в гримерную, и попыталась его успокоить.

Фото. Анна Шаркунова

Ева:
То, что я видела, мне в принципе нравится. Но, если честно, у меня сегодня большая радость: я сегодня купила белую машину, о которой мечтала очень давно.

Фото. Ева

На презентации у наблюдателя могло сложиться мнение, что в мероприятии нет единой концепции. Нет особой идеи, которая выдерживается: от пригласительных до происходящего на сцене, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А может, отсутствие ее — и есть концепция?

# Музыка

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