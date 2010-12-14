Презентация альбома Германа «Айсберг»: гости в шоке!

На презентации нового альбома Германа «Айсберг» было всё, как обычно, — пресса, певцы и певицы и выступление виновника торжества. Правда, Герман не смог дать полноценного интервью.

Герман:

Давай после, пожалуйста… Я тебя очень прошу. Если бы я пел под фанеру… Горло болит, не могу говорить. Пожалуйста, я тебя очень люблю!

Глядя на происходящее, возникал вопрос: зачем другие артисты пришли на презентацию? Ведь подарков они не принесли, вместе с Германом не пели — только давали интервью, трапезничали и тихо удалялись. Но не все…

Искуи Абалян:

Мне кажется, мы единственные пришли с цветами!

Инна Афанасьева:

Белые, красные… Мы нормальные артисты белорусской эстрады, не бедные. А бедные пришли без цветов!

Искуи Абалян:

Мы всегда поступаем, как в Библии написано: веди себя с людьми так, как хочешь, чтобы вели себя с тобой.

Саша Немо:

Я пришел сегодня поздравить своего замечательного коллегу — Германа. Для меня он всегда будет Дима Карпинчик из Кобрина.

Корреспондент СТВ:

Как вам презентация?

Сергей Малиновский:

Презентация?.. Таких я еще не видел!

Группа «Атлантика»:

Мы пришли послушать Германа в живом звуке. Он делает презентацию именно в этом формате.

Корреспондент СТВ:

Ходим, наблюдаем, смотрим... Многие злорадствуют: презентация, да в таком маленьком клубе! А как ощущения у вас?

Гюнешь:

Наверное, по моему лицу видно, что я не злорадствую. Я рада за Германа, потому что на самом деле он очень талантливый парень. Он очень мне нравится как артист.

Анна Шаркунова:

Я знаю, что он очень волнуется. Для него это очень значимо. Поэтому я первым делом пошла не за фуршетный стол, где все сидят, а в гримерную, и попыталась его успокоить.

Ева:

То, что я видела, мне в принципе нравится. Но, если честно, у меня сегодня большая радость: я сегодня купила белую машину, о которой мечтала очень давно.

На презентации у наблюдателя могло сложиться мнение, что в мероприятии нет единой концепции. Нет особой идеи, которая выдерживается: от пригласительных до происходящего на сцене, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А может, отсутствие ее — и есть концепция?