Полина Гагарина: Если мой сын когда-нибудь захочет смотреть «Дом-2», я пойду и повешусь

Концерт Полины Гагариной на «Звездном ринге» СТВ.

Полина Гагарина по окончанию музыкальной школы в 14 лет поступает в знаменитую Гнесинку, становится победительницей телепроекта «Фабрика звезд-2». В 2005 году занимает третье место в конкурсе «Новая волна», на следующий год поступает в школу-студии МХАТ. Вместе с известной российской певицей Ириной Дубцовой победила в номинации «Лучший дуэт» на вручении премии Муз-ТВ-2010. Воспитывает трехлетнего сына. В дискографии Полины Гагариной насчитывается два альбома.

Дмитрий Врангель:

Вы считаете себя смелым человеком?

Полина Гагарина:

Нет, я трусиха, честно. Я никогда не прыгала с парашютом, я боюсь высоты.

Нина Богданова:

Неужели вы никогда не поете под фонограмму?

Полина Гагарина:

Конечно, пою, бывают разные ситуации, когда нет звука, тогда приходится петь под фонограмму, но я очень это не люблю, потому что тогда нет никакой энергетики, как бы ты ни старался. Мне всегда очень стыдно, но иногда приходится, и я зачастую в фонограмму даже не попадаю.

Зритель из зала:

Вы действительно мечтаете сделать театральную карьеру?

Полина Гагарина:

Нет, потому что это отдельная профессия, требующая очень большого количества времени. Музыку я очень сильно люблю. Сейчас я наверстываю четыре года полного отсутствия в ней. У меня естественно сейчас больше концертов, зачастую меня не отпускали на гастроли, потому что я заканчивала институт, играла в спектаклях — это очень сложно, но очень интересно. Если только кино.

Зритель из зала:

У кого ни спросишь, всем молодым исполнителям нравится джаз, а поют они жуткую попсу. Как вы это прокомментируете?

Полина Гагарина:

Эра «ласковый май» нас еще не покинула, я жду, когда это, наконец, отойдет. Например, летом я была на отдыхе, когда заиграл «Ласковый май», это было повальное нашествие, люди побежали на танцпол и стали танцевать. Этого не искоренить, это искоренится годами, будем ждать, нужно время.

Зритель из зала:

Некоторые ваши старшие коллеги в ужасе от тех, кто пришел им на смену. Вы согласны с этим?

Полина Гагарина:

Не хочу хвалиться, но сделаю это, потому что те, с кем я дружу, те, кого я очень сильно уважаю, они очень хорошо ко мне относятся, мне это очень приятно, мне это очень льстит, например, Лариса Долина очень хвалила меня в одном интервью, я прям почти зазвездилась, потом Валерий Меладзе - очень многие люди, которых я уважаю. А те, кому не нравится молодое поколение, кто делает хорошую музыку, естественно волнуются - мы наступаем им на пятки.

Нина Богданова:

А как вы относитесь к таланту Сергея Пенкина?

Полина Гагарина:

Он ученик моего педагога. Мы с ним выходцы из одного класса моего джазового училища. Я его обожаю, он эксцентричный, он очень добрый и хороший, я нечаянно была не кусочке его концерта, там люди стоят на ушах, от него идет потрясающая энергетика.

Нина Богданова:

Дело в том, что Сергей Пенкин был на нашем «Звездном ринге», покорил белорусскую публику, на вопрос, кого из молодых российских исполнителей он считает достойными, он сказал: «Я могу назвать только одно имя — Полина Гагарина».

Зритель из зала:

Многие ваши песни не особо радостные, почему?

Полина Гагарина:

Как-то так завелось. Не все грустные на самом деле. Наверное, в большинстве своем я в лирическом настроении. Идет осенний дождь, я сажусь за рояль и начинаю музицировать.

Зритель из зала:

У вас закончился контракт с Игорем Крутым. И что?

Полина Гагарина:

Вот это информация! Обязательно отвечать на этот вопрос? У меня все хорошо, я теперь в свободном плавании, занимаюсь чем видите, пою. Не поверите, иногда танцую на подтанцовках, иногда подрабатываю у некоторых артистов, ну как-то свожу концы с концами.

Зритель из зала:

По своему накалу обстановка на «Фабрике звезд» мало чем похожа на обстановку в проекте «Дом-2»?

Полина Гагарина:

Я смотрела «Дом-2» минуты три в своей жизни. Это просто ужасно. У меня растет маленький сын, и если он когда-либо захочет это смотреть, то я пойду и повешусь, потому что это действительный позор. «Фабрика звезд» - это был трамплин, конкурс, телепроект, где были определенные правила, персонажи, там не так важно, насколько сильный у тебя вокал, какое у тебя образование, это проект, но это очень добрый интеллигентный и хороший проект для детей. Там мат запикивается.

Зритель из зала:

Зачем после первого места на «Фабрике звезд» вы участвовали в «Новой волне» и там вы заняли всего лишь третье место?

Полина Гагарина:

Это была чудесная «Новая волна», где были очень сильные участники, я горжусь тем, что я там заняла хотя бы третье место, потому что и Интарс Бусулис и Тина Кароль известны в своих странах, Тина в Украине, Бусулис в Латвии, он роскошный музыкант, она роскошная певица, мне было не стыдно им проигрывать, тем более, что в первый день у меня была температура 40, но жюри это не интересовало, поэтому так получилось.

Зритель из зала:

Вам нравятся произведения Достоевского, вам не кажется, что Роман «Бесы» он написал про вас и про всех фабрикантов?

Полина Гагарина:

Читала давно. Конечно, да, конечно, это про нас... Я правда не помню даже действующих лиц, но читала.

Зритель из зала:

Ваш любимы поэт Маяковский, почему не Есенин? Вы по духу можете считать себя революционеркой?

Полина Гагарина:

Я как раз этим занимаюсь, я старюсь петь то, что не всем массам понравится, и не все люди привыкли слышать это от меня. Я расту, моя душа требует хорошего и качественного. Конечно, когда ты ездишь по городам и поешь то, что от тебя хотят услышать люди, — это хорошо, мне приятно это делать, но когда ты уже давно себя чувствуешь не комфортно, хочешь делать что-то новое, а они не понимают, ты начинаешь погибать. Сейчас я думаю, я буду революционеркой, потому что я выпускаю абсолютно не радийную песню, я надеюсь, что она понравится и полюбится.