Евровидение 2015: кто и как будет выбирать представителя Беларуси?

Новости Беларуси. Сегодня, вечером 26 декабря, станет известно имя счастливчика, который представит Беларусь на «Евровидение-2015» в Вене. В этом году победителя национального отбора определят по новым правилам.
Кто будет голосовать?
Согласно Положению о проведении национального отборочного тура Международного телевизионного конкурса песни «Евровидение-2015», профессиональное жюри состоит из 7 человек - председателя и шести членов жюри.
Зрительское голосование осуществляется путем телефонного голосования и/или смс-сообщений.
Как будут выставляться баллы?
Каждый из семи членов жюри индивидуально оценивает каждого из 15 финалиста, выставляя балл от 12 до 1. Те, кому баллов «не хватило», оцениваются в 0 баллов.
Баллы, выставленные всеми членами жюри, суммируются по каждому участнику. Первое место получает 12 баллов, второе - 10 баллов; с третьего - от 8 баллов по убыванию на единицу.
Голоса зрителей, в зависимости от количества звонков и смс-сообщений, отправленных за понравившегося участника, преобразуются в баллы по той же схеме, что и у профессионального жюри. У кого больше - первое место - 12 баллов; дальше - второе место - 10 баллов; с третьего места - от 8 баллов по убыванию на единицу. Выступления участников, которым в ходе зрительского голосования баллов от 12 до 1 не выставлено, оцениваются в 0 баллов.
Зрительское голосование проводится в режиме реального времени одновременно с голосованием членов профессионального жюри. До объявления общих результатов голосования члены жюри не имеют доступа к информации о ходе зрительского голосования.
Баллы жюри и зрителей будут суммироваться по схеме «7+1» по каждому участнику
Общий результат голосования за каждого участника состоит из 8 оценок: 7 оценок - результаты голосования каждого из 7 членов профессионального жюри; 1 оценка - результат голосования зрителей.
Участник финала, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем национального отборочного тура и становится официальным представителем Республики Беларусь на Международном конкурсе песни «Евровидение-2015».
Эта система, уверяют организаторы, позволяет избежать технической победы, вероятность которой имела место быть при традиционном голосовании жюри и зрителей в соотношении 50 на 50.
Имена членов жюри держатся в секрете до начала прямого прямого эфира.
Известно, что профессиональное жюри сформировано из специалистов в сфере культуры и искусства и телевидения. Также приглашен международный эксперт.
Напомним, за право представлять Беларусь на престижном песенном форуме Европы будут бороться:
1. Группа Napoli
2. Lis
3. Дария
4. Gunesh
5. Группа MUZZART
6. Валерия Садовская
7. Группа Rostany
8. Жанет
9. Алексей Гросс
10. Группа «МІЛКІ»
11. Uzari & Maimuna
12. Группа «Беатрис»
13. Виталий Воронко
14. Анастасия Малашкевич
15. Тasha Odi
*финалисты представлены в порядке выступлений по результатам жеребьевки.
Зачем Беларуси нужен конкурс «Евровидение»?
Чего не хватает нашим артистам для того, чтобы одержать победу в престижном музыкальном форуме. Ответы на эти вопросы искали артисты, продюсеры и журналисты в ток-шоу «Такова судьба на СТВ». Смотрите видео.