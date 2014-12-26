Евровидение 2015: кто и как будет выбирать представителя Беларуси?

Новости Беларуси. Сегодня, вечером 26 декабря, станет известно имя счастливчика, который представит Беларусь на «Евровидение-2015» в Вене. В этом году победителя национального отбора определят по новым правилам.

Кто будет голосовать?

Согласно Положению о проведении национального отборочного тура Международного телевизионного конкурса песни «Евровидение-2015», профессиональное жюри состоит из 7 человек - председателя и шести членов жюри.

Зрительское голосование осуществляется путем телефонного голосования и/или смс-сообщений.

Как будут выставляться баллы?

Каждый из семи членов жюри индивидуально оценивает каждого из 15 финалиста, выставляя балл от 12 до 1. Те, кому баллов «не хватило», оцениваются в 0 баллов.

Баллы, выставленные всеми членами жюри, суммируются по каждому участнику. Первое место получает 12 баллов, второе - 10 баллов; с третьего - от 8 баллов по убыванию на единицу.

Голоса зрителей, в зависимости от количества звонков и смс-сообщений, отправленных за понравившегося участника, преобразуются в баллы по той же схеме, что и у профессионального жюри. У кого больше - первое место - 12 баллов; дальше - второе место - 10 баллов; с третьего места - от 8 баллов по убыванию на единицу. Выступления участников, которым в ходе зрительского голосования баллов от 12 до 1 не выставлено, оцениваются в 0 баллов.

Зрительское голосование проводится в режиме реального времени одновременно с голосованием членов профессионального жюри. До объявления общих результатов голосования члены жюри не имеют доступа к информации о ходе зрительского голосования.

Баллы жюри и зрителей будут суммироваться по схеме «7+1» по каждому участнику

Общий результат голосования за каждого участника состоит из 8 оценок: 7 оценок - результаты голосования каждого из 7 членов профессионального жюри; 1 оценка - результат голосования зрителей.

Участник финала, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем национального отборочного тура и становится официальным представителем Республики Беларусь на Международном конкурсе песни «Евровидение-2015».

Эта система, уверяют организаторы, позволяет избежать технической победы, вероятность которой имела место быть при традиционном голосовании жюри и зрителей в соотношении 50 на 50.

Имена членов жюри держатся в секрете до начала прямого прямого эфира.

Известно, что профессиональное жюри сформировано из специалистов в сфере культуры и искусства и телевидения. Также приглашен международный эксперт.



Напомним, за право представлять Беларусь на престижном песенном форуме Европы будут бороться:

1. Группа Napoli

2. Lis

3. Дария

4. Gunesh

5. Группа MUZZART

6. Валерия Садовская

7. Группа Rostany

8. Жанет

9. Алексей Гросс

10. Группа «МІЛКІ»

11. Uzari & Maimuna

12. Группа «Беатрис»

13. Виталий Воронко

14. Анастасия Малашкевич

15. Тasha Odi

*финалисты представлены в порядке выступлений по результатам жеребьевки.

Зачем Беларуси нужен конкурс «Евровидение»?

Чего не хватает нашим артистам для того, чтобы одержать победу в престижном музыкальном форуме. Ответы на эти вопросы искали артисты, продюсеры и журналисты в ток-шоу «Такова судьба на СТВ». Смотрите видео.