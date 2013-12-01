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Евровидение-2014. За право представить Беларусь борются 15 артистов

01 декабря 2013 17:58
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Новости Беларуси. На неделе определились финалисты национального отборочного тура песенного конкурса «Евровидение-2014». Имена 15 артистов, которые поборются за право представить Беларусь на международном музыкальном форуме в Копенгагене, названы по итогам прослушивания профессиональным жюри.

Финалисты национального отборочного тура песенного конкурса «Евровидение-2014»:
1. Матвей Бондаренко

2. Юрий Ващук

3. Алексей Гросс

4. Дария

5. Жанет

6. Макс Лоренс & ДиДюЛя

7. Анастасия Малашкевич

8. Артём Михаленко

9. Алина Мощенко

10. группа NAPOLI

11. группа Nuteki

12. Наталья Одинцова

13. Елена Синявская

14. Наталья Тамело

15. группа Switter boys

Финал национального отбора пройдёт в формате телевизионного концерта в начале января. Исполнитель, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования, станет победителем проекта и представит Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014».

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# Музыка # Фотофакт # Евровидение Беларусь # Евровидение-2014. Новости

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