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1 декабря в 20.40 СТВ представляет: музыкальное шоу страны «Поющие города». Финал

01 декабря 2013 14:15
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Новости Беларуси. Какой белорусский город станет самым поющим в этом году? Интрига второго сезона проекта телеканала СТВ «Поющие города» разрешится уже сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поисках самых талантливых и творческих людей со всей страны профессиональное жюри объехало 42 города Беларуси. Лучшие получили возможность показать себя на большой столичной сцене. В результате в финал вышли только 20 участников.

Победителя проекта сможете выбрать именно Вы. Отдать свой голос за полюбившегося конкурсанта можно будет во время финального шоу, просто отправив смс за «любимчика».

Гала-концерт телеканал СТВ покажет сегодня в вечернем прайм-тайме, сразу после итоговой программы «Неделя».

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014

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