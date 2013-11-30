Детское Евровидение-2013. Гайя Каучи с Мальты – победитель конкурса. Бронза – у белоруса Ильи Волкова

Новости Украины. 11-летняя Гайя Каучи, представительница Мальты, стала победительницей международного песенного конкурса детское «Евровидение-2013». Лирическая баллада The Start в её исполнении покорила и жюри, и зрителей. Финал конкурса несколько минут назад завершился в Киеве.

Серебряный призёр детского «Евровидения-2013» – София Тарасова из Украины. В финале она исполнила композицию We are One.

Бронза – у белоруса Ильи Волкова. На евровизийной сцене юный артист исполнил зажигательную композицию «Пой со мной». И слова, и музыку Илья написал самостоятельно. Аранжировку сделал Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы» (смотрите клип на песню «Пой со мной»). Отметим, Беларусь на конкурсе детское «Евровидение» впервые была представлена интернациональным составом. В команду вошли ребята из Польши, Латвии, России, Азербайджана и Грузии.

Накануне состоялась генеральная репетиция, на которой свои оценки выставили представители международного жюри. Их оценки составили 50% от итоговых результатов. Ещё 50% – результаты зрительского голосования. Высшую оценку – 12 баллов – профессиональное жюри поставило Гайе Каучи, конкурсантке из Мальты. 10 баллов достались белорусу Илье Волкову.

По результатам зрительского голосования баллы распределились следующим образом: Мальта – 130, Украина – 121, Беларусь – 108.

Напомним, организаторы песенного конкурса в этом году приняли решение награждать победителей по так называемой олимпийской системе – золото, серебро и бронза. Олимпийскую систему использовали для того, чтобы отметить сразу троих участников – за первое, второе и третье места.

Как и на взрослом «Евровидении», у каждого участника детского конкурса было три минуты, чтобы покорить сердца телезрителей. В этом году в детском «Евровидении» приняли участие юные артисты из 12 стран: Беларуси, Армении, Азербайджана, Македонии, Грузии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, России, Сан-Марино, Украины и Швеции. На музыкальном форуме дебютировала Сан-Марино. После небольшого перерыва вернулись Мальта и Македония. Бельгия, Израиль и Албания, наоборот, отказались от участия в конкурсе.

Слоган нынешнего детского «Евровидения» – Be Creative («Будь креативным»). Логотипом стал Puzzle Man, или, как его ещё называют, Пазлик (человечек, собранный из кусочков мозаики, раскрашенный в цвета украинского флага).