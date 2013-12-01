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Детское Евровидение-2013. Белорус Илья Волков: Я ещё приеду за первым местом!

01 декабря 2013 13:58
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Новости Беларуси. Накануне вечером в Киеве прошёл финал детского «Евровидения-2013». Победительницей конкурса стала 11-летняя  Гайя Каучи, представительница Мальты. Лирическая баллада The Start в её исполнении покорила и жюри, и зрителей. 

Серебряный призёр детского «Евровидения-2013» – София Тарасова из Украины. В финале она исполнила композицию We are One.

У белорусских участников – Ильи Волкова и танцевального коллектива Maxi Briz – бронза. На евровизийной сцене юный Илья исполнил зажигательную композицию «Пой со мной» (смотрите видео). И слова, и музыку юный артист написал самостоятельно. Аранжировку сделал Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы». Отметим, Беларусь на конкурсе детское «Евровидение» впервые была представлена интернациональным составом. В команду вошли ребята из Польши, Латвии, России, Азербайджана и Грузии. Уже сегодня вечером белорусская делегация прилетит в Минск.

Илья Волков третьим местом доволен, но уже обещает вернуться на евровизийную сцену, чтобы стать первым.

Илья Волков, бронзовый призёр детского «Евровидения-2013» (в интервью «Комсомольской правде»):
Хотелось бы лучше. Я за первым местом ещё приеду! <...>. Чувствовал себя Димой Биланом – он мой кумир!

Тройке победителей вручили награды – фигурки «Пазликов», символ детского «Евровидения-2013». Напомним, за победу на конкурсе боролись юные артисты из 12 стран: Беларуси, Армении, Азербайджана, Македонии, Грузии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, России, Сан-Марино, Украины и Швеции.

# Музыка # Фотофакт # Илья Волков # Илья Волков

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